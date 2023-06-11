Trabzon'da 188 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Trabzon'un Arsin ilçesinde, mezuniyet töreninde yediği yemekten zehirlendiği şüphesiyle hastaneye başvuran 188 kişiden 181'inin tedavisinin tamamlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 22:44, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 22:43
Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yeşilyalı Kur'an Kursu'nda yapılan mezuniyet töreninde ikram edilen yemeklerden yiyenlerin, bir süre sonra bulantı ve kusma gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurduğu belirtildi.
Açıklamada, hastanelere 188 kişinin müracaat ettiği, 7 kişinin takip amaçlı yatışlarının yapıldığı ifade edildi.
Diğer kişilerin taburcu edildiği, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.