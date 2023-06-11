Trabzon'da 188 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yeşilyalı Kur'an Kursu'nda yapılan mezuniyet töreninde ikram edilen yemeklerden yiyenlerin, bir süre sonra bulantı ve kusma gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, hastanelere 188 kişinin müracaat ettiği, 7 kişinin takip amaçlı yatışlarının yapıldığı ifade edildi.

Diğer kişilerin taburcu edildiği, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.