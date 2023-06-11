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Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı lacivertlilerin galibiyet golleri Batshuayi'den geldi. Fenerbahçe 7. kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Haziran 2023 23:22, Son Güncelleme : 11 Haziran 2023 23:23
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Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı.

Sarı lacivertliler, 46. saniye ve 29. dakikada Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılıp Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Michy Batshuayi, 46. saniyede Başakşehir ağlarına attığı golle Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finallerindeki en erken golüne imza atmış oldu.

Fenerbahçe, 2012-13 sezonundan bu yana ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı.

İlk Yarı

GOL Fenerbahçe karşılaşmaya golle başladı. 1. dakikada Rakip yarı sahada topu kapan Arda'nın pasıyla ceza sahasına giren Batshuayi, kaleci Muhammed'i geçip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

11. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Keny ve Serdar Gürler'in hamle yaptığı top auta gitti.

25. dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Arda'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

GOL 29. dakikada Arda'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Arao'nun ortasında kaleci Muhammed'in kontrol edemediği meşin yuvarlağa sahip olan Batshuayi'nin dokunuşuyla top filelere gitti: 2-0

39. dakikada Arda'nın sağ kanattan yaptığı ortada Valencia'nın kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top direğin hemen yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fenerbahçe 2-0 üstün bitirdi.

İkinci yarı

51. dakikada Arda'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Zajc'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanın döndü.

63. dakikada Lima'nın sol kanattan yaptığı ortada Keny ile kaleci İrfan Can'ın müdahale etmek istediği top sekerek Januzaj'a geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitse de hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

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