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12 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları

12 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 00:03, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 00:07
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12 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak ve Anıt Özel Defterini imzalayacak, KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Lefkoşa/12.30/13.00/15.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Crowne Plaza Oryapark'ta Doğu ve Güneydoğu Bölgesi Hemşeri Buluşması'na katılacak.

İstanbul/14.00/17.30)

3-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin işgücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Cenevre'de düzenlenen 111. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın Genel Kuruluna çevrim içi hitap edecek.

(Cenevre)

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 16 Haziran'da Letonya ve 19 Haziran'da Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/18.00)

2- TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off Finali'nde Belediye Derincespor ile 52 Orduspor FK, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek ve gruptan 2. Lig'e yükselecek ikinci takım belli olacak.

(Ankara/19.00)

3- FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı için düzenlenen medya günü etkinliği Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/11.00)

4- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile McDonalds arasındaki işbirliğinin 2026 yılına kadar uzatılması nedeniyle düzenlenen imza töreni TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)

5- Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, Kuruçeşme'de yapılacak.

(İstanbul/14.00)

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