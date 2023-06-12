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Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 46. saatinde

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin çalışmaları 46 saattir devam ederken, iş makineleri binanın bazı kısımlarını yıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 15:16, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 15:18
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Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale iki günden bu yana sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapılan yangında, binanın bazı bölümleri çöktü.

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın en üstteki iki katında çökmeler meydana geldi. Binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara ekipler müdahale etti.

Polis, cumartesi saat 17.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle alevlerin yükseldiği fabrikanın bulunduğu caddede aldığı geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Araçların bu caddeye girmesine izin verilmiyor.

Binanın beşinci ve altıncı katındaki malzemeler yanarken itfaiye ekipleri, ara ara siyah dumanların yükseldiği yangının 46. saatinde söndürme çalışmalarına devam ediyor.

- Binanın yıkımına başlandı

Ekipler, yer yer çökme yaşanan binanın tamamen yıkılma riskine karşı müdahalelerini dışarıdan sürdürüyor. Ayrıca, ekiplere destek olmak üzere binanın önüne iş makineleri de getirildi. Çökme yaşanan bazı yerler, itfaiyenin rahat çalışması için iş makineleriyle kaldırılıyor.

Yangının devam ettiği ancak itfaiye ekiplerinin ulaşamadığı bölümler iş makineleriyle yıkılmaya başlandı. Üst katlardan kolon kesen ekipler, binanın üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı katlarının bir kısmını yıktı.

Ekipler, yıkım çalışmalarını sürdürürken, itfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan, binanın önünde park halinde bulunan 2 minibüs ve hafif ticari aracın binanın çöken kısmının altında kaldığı görüldü.

- Yangına desteğe giden su tankeri kaza yaptı

Bu arada, yangına müdahale için sevk edilen bir su tankeri, Başakşehir Reşat Nuri Güntekin Caddesi'nde kaza yaptı. Islak zeminde geriye doğru kayan tanker, refüje çarpıp makaslama yaparak karşı şeride geçti.

Bu esnada yol kenarında park halindeki bir araca da çarpan tanker, korkuluğu yıkarak yolun kenarında asılı kaldı.

Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

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