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Hakim adayı ankesörden çıktı

FETÖ'nün Emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında ankesör ve büfe aramalarına ilişkin alınan rapordan, Ankara'da hakim adayı olan Yiğit Alparslan G.'nin ismi çıktı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 07:48, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 07:36
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Hakim adayı ankesörden çıktı

Yiğit Alparslan G. hakkında soruşturma başlatan savcılık, şüphelinin 30 grup halinde ardışık aramasının bulunduğunu tespit etti.

Hakim adaylığı öncesi komiser olduğu anlaşılan şüphelinin, ardışık olarak arandığı kişilerin de emniyet mensubu olduğu görüldü.

Alparslan G. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Abdullah Sarica

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