2019'da kurbanlık alınan paraya 1.5 kilo et alınıyor

Yanlış tarım politikaları artan yem ve girdi maliyetleri özellikle et ve sütün odağında olduğu hayvancılık sektöründe büyük fiyat artışları ve üretim kaybı getirirken, bugün 1 kilogram (kg) etin fiyatı 2019'un kurbanlık fiyatına denk geldi. Pandemi öncesinde 750 TL olan en düşük küçükbaş hayvan fiyatıyla bugün ancak 667 TL'lik bir kg bonfile, 1.5 kg 496 TL'lik kg fiyatı ile dana antrikot ve 2 kg biftek alınabiliyor. 345 TL'ye ulaşan kuzu yemeklik kuşbaşı için iki kilogram karşılığında ödenecek para ile yine 2019 yılında bir kurbanlık koyun alınabiliyordu. 2019'da Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından 750 TL olarak açıklanan kurbanlık fiyatı diyanet tarafından 850 TL olarak açıklanmıştı.



DANA ETİ 51 TL, KUZU 68 TL

2020 yılında fiyatlar 800 TL, 2021'de 1.300 TL , 2022'de 2.000 TL olarak açıklanmıştı. Bu yıl henüz TZOB tarafından bir fiyat açıklanmazken, diyanet tarafından kurbanlık kesim bedeli 5.950 TL, kasaplar federasyonu tarafından ise 7.000 TL olarak açıklandı. TZOB verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla üreticide 31.20 TL olan dana etinin kilogram fiyatı markette 51.51 TL'ye ulaşmıştı. Kuzu etinde ise o dönemde üretici fiyatı 42 TL iken, markette ise kuzu eti tüketiciye 68.01 TL'den satılıyordu.

SAYİME BAŞÇI