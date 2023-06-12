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Üretim azalıyor, üreten yaşlanıyor

Sistemde kayıtlı çiftçilerin yüzde 34'lük kısmı 65 yaş ve üzeri, yüzde 34,6'lık kısmı ise 50-64 yaş arasında.

Kaynak : Milli Gazete
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 08:45, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 08:39
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Üretim azalıyor, üreten yaşlanıyor

Tarımsal ve hayvansal üretimde yaşadığımız sıkıntılara bir yenisi daha eklendi. Genç nüfus, çiftçilikten hızla uzaklaşıyor. Köyde kalan nüfus ise artık son nesil. Genç nüfusun tarıma dönüşünün yolları aranmalı. İnsanlar doğduğu yerde doyabilmeli. Bunun için başta kırsal kalkınma desteklerinin yanında, çiftçi gelirlerinin artırılması ve diğer sektör gelirlerine yaklaştırılması gerekiyor.

ÜLKEMİZDE ÇİFTÇİLİK YAPANLARIN SADECE YÜZDE 4,8'İ GENÇLER

Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre, Türkiye'de güncel çiftçi SAYISI 5 milyon 162 bin. Bunun yüzde 82'si erkeklerden ve yüzde 18'i kadınlardan oluşuyor.

Erkek çiftçiler 57,7, kadın çiftçiler 60,1, kayıtlı toplam çiftçiler ise 58,1 yaş ortalamasına sahip. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Çiftçilerimizin yüzde 26,4'ü 33-49 yaş arası, yüzde 3,8'i 25-32 yaş arası ve yüzde 1'i 18-24 yaş arasındadır. Türkiye'de 18-32 yaş arasında çiftçilik yapanların oranı, toplam çiftçilik yapanlar içinde sadece yüzde 4,8'e tekabül ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

KÖYDEN ŞEHRE GÖÇ, TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Bayraktar, dünya genelinde de tarım sektöründe çalışanların yaş ortalamalarının yüksek olduğunu ifade etti. Bayraktar, istatistiklere bakıldığında Türkiye'nin de tarımda yaşlı nüfusa sahip ülkeleri yakaladığını vurguladı.

"KENTLERDE YAŞANAN EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER KIRSALA ÇOK GEÇ YANSIYOR"

Bayraktar, kentlerde yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmenin, kırsala çok geç yansıdığının altını çizerek; iş arayışı, çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlama isteği, eğitim, sağlık imkanlarından iyi bir şekilde yararlanma beklentisi, sosyal güvence arayışı, sosyal statü kazanma, teknolojide meydana gelen değişme ve gelişmelerden yararlanma isteği gibi nedenlerle köyden kente yoğun göç dalgalarının devam ettiğini vurguladı.

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