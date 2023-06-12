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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus görevini bıraktı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, "Şimdi Portekiz'e gideceğim. Henüz geleceğimle ilgili bir karar vermedim, beklemek istiyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 09:17, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 10:02
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Jesus, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, görevden ayrılma kararını bir süre önce aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Burada çalışmayı istemiyorum veya sevmiyorum gibi bir durum değil. Tam tersi, ben burada olmaktan çok keyif aldım, belirtmiş olduğum gibi Türk halkı çok sevgi dolu bir halk. Ama ben bu şekilde karar verdim. Şimdi Portekiz'e gideceğim. Henüz geleceğimle ilgili bir karar vermedim, beklemek istiyorum. Hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim, bunu göreceğim. Bunun için şu anda bekleyeceğim."

Bu sezon alışık olmadığı 3 durumun yaşandığını kaydeden Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir sezon içerisinde 3 hazırlık dönemi geçirmiş olduk. Bir sene başı, yazın geçirmiş olduğumuz hazırlık dönemi. Bir Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada geçirmiş olduğumuz hazırlık dönemi. Bir de ülkede yaşanan üzücü deprem nedeniyle lige verilen ara. Bu kadar aranın olması, bu kadar şeyin olması çok fazla şeyi değiştirdi tabii ki. Aynı zamanda daha önce de belirtmiş olduğum gibi ligin sportif gerçekliğini de etkiledi bu. Çünkü pek çok maç sahada oynanmadan kazanıldı. Yaptığım şeylere baktığım zaman bir şeyleri farklı yapar mıydım diye düşündüğümde evet belki birkaç şeyi farklı yapabilirdim ama yaptığım çoğu şeyin yine aynısını yapardım diye düşünüyorum. Ama hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ben de değilim."

Bu arada maçın ardından akreditasyon kartı olmadığı öğrenilen bazı Fenerbahçeli yöneticilerin sahaya girmesine izin vermeyen özel güvenlik personeliyle yöneticiler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

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