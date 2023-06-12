Öğretim görevlisi ilanında adayı tarif eden şartlar!

Düzce Üniversitesi tarafından 8 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete'de Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında, "İktisat Bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Bilgi Ekonomisi üzerine bilimsel çalışması olup, ARGE Yönetimi ve Personeli Eğitimi ile Muhasebe Uygulamaları Eğitimi sertifikasına sahip olmak." şartı aranmıştır.

Söz konusu ilan incelendiğinde; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kuralların tam aksine özel şartların belirlendiği görülmüştür.

Bilindiği üzere, YÖK tarafından yakın bir zamanda üniversitelere gönderilen yazıda, Öğretim Görevlisi (ders veren) kadrolarında aşağıda yer verilen dört şartın yer alabileceği ifade edilmiştir.

Düzce Üniversitesinin ilanına bakıldığında, YÖK tarafından belirlenen kurallara aykırı olarak bilimsel çalışma şartı ile birlikte eğitim sertifikası arandığı görülmektedir.

Haliyle bu ilan tamamen belirli bir adayı tarif ederek, rekabeti engellemektedir.

Bu çerçevede, halihazırda başvuru sürecinin devam ettiği öğretim görevlisi kadrosunda ilgili Üniversite Rektörlüğü tarafından düzeltme yapılması ilerleyen süreç açısından faydalı olacaktır.



