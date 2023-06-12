Ekonomi eski Bakanı Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
Ekonomi eski Bakanı Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
Kaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!
Kaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!
Sponsorlu İçerik
ESK, hayvana yönelik şiddet görüntüleri nedeniyle müfettiş görevlendirdi
ESK, hayvana yönelik şiddet görüntüleri nedeniyle müfettiş görevlendirdi
'Müzakere masasına dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir'
'Müzakere masasına dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir'
YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında
YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında
Vali Gül, sosyal medyada paylaşılan 'kumanya' görüntülerini yalanladı
Vali Gül, sosyal medyada paylaşılan 'kumanya' görüntülerini yalanladı
Asgari Ücrete yüzde 30 zam yapılacak iddiası
Asgari Ücrete yüzde 30 zam yapılacak iddiası
AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuru en büyük kazanç
AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuru en büyük kazanç
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
SMA fırsatçılığı! 17 araç, 2 arsa ve 1 adet daireye el konuldu
SMA fırsatçılığı! 17 araç, 2 arsa ve 1 adet daireye el konuldu
TİSK Başkanı Akkol'dan 'asgari ücrete ara zam' açıklaması
TİSK Başkanı Akkol'dan 'asgari ücrete ara zam' açıklaması
Komisyon, ara zam için ilk toplantısını yarın yapacak
Komisyon, ara zam için ilk toplantısını yarın yapacak
Türkiye'nin en rekabetçi illeri
Türkiye'nin en rekabetçi illeri
Kilis'te rüşvet operasyonu: 4'ü kamu görevlisi 10 gözaltı
Kilis'te rüşvet operasyonu: 4'ü kamu görevlisi 10 gözaltı
Bakan Tekin: Her ay öğretmenlerle buluşma günü yapalım istiyorum
Bakan Tekin: Her ay öğretmenlerle buluşma günü yapalım istiyorum
6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
Üretim azalıyor, üreten yaşlanıyor
Üretim azalıyor, üreten yaşlanıyor
Enflasyonda tek hane için yeni yol haritası
Enflasyonda tek hane için yeni yol haritası
İlk Evim'in pencereleri takılıyor
İlk Evim'in pencereleri takılıyor
Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 5 kişi yakalandı
Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 5 kişi yakalandı
Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
Bakan Yerlikaya: Hatay'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Bakan Yerlikaya: Hatay'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
'CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez'
'CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez'
Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kuzey Irak'ta iki asker şehit
Kuzey Irak'ta iki asker şehit
Ankara'da şiddetli yağış: Caddeler göle döndü, araçlar sürüklendi
Ankara'da şiddetli yağış: Caddeler göle döndü, araçlar sürüklendi
TBMM'de Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonu üyeleri belirlenecek
TBMM'de Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonu üyeleri belirlenecek
Erdoğan yeni dönemde ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak
Erdoğan yeni dönemde ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak
'Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var'
'Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var'
19 milyon öğrenci bu hafta karne alıyor
19 milyon öğrenci bu hafta karne alıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe 6 ay ve 6 bin kilometre satış kısıtlamasını ihlal eden yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 lira idari ceza uygulandığını açıkladı. Otomotiv bayilerine stokçuluk nedeniyle toplam 8 milyon 292 bin 360 lira tutarında idari para cezası uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 09:54, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 10:41
Yazdır
6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasında arz ve talep dengesizliğine yönelik yaptığı denetimler sonucunda, "6 ay 6 bin kilometre" satış kısıtlamasına uymayan yetkili bayi ve galerilere toplam 35,1 milyon lira, stokçuluk yapanlara 8 milyon 292 bin lira, liste fiyatının üzerinde elden ödeme talep eden yetkili bayilere de 17 milyon 834 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının etkisiyle otomotiv sektöründe üretim, tedarik ve lojistik alanlarında küresel çapta yaşanan sorunların Türkiye'nin otomotiv sektörünü de etkilediği hatırlatıldı.

Otomotiv sektöründeki arz ve talep dengesizliğini fırsat bilerek stokçuluk veya spekülatif fiyat artışı yapmaya çalışanların ortaya çıktığına dikkat çekilen açıklamada, Bakanlık olarak fırsatçılara yönelik gerekli tedbirlerin alınması amacıyla azami özen ve hassasiyetle çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

İlk olarak otomotiv piyasasında ortaya çıkan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla kamuoyunda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenleme yapıldığı, bu kapsamda Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde, bugüne kadar otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından otomotiv bayilerine bugüne kadar toplam 8 milyon 292 bin 360 lira tutarında idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan 6 Mayıs 2023'te "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldığı anımsatılarak, bu değişiklikle, otomobil bayilerinin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğine işaret edildi.

Bu kapsamda mayıs ayı içinde Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda Ankara'da bir yetkili bayinin taşıtın liste fiyatının üzerinde elden ödeme talep ettiği, Bursa ve Adana'da yetkili bayilerin iki ayrı şubesinin müşterileri aksesuar almaya zorladığının tespit edildiği belirtildi.

Bu bayilere toplam 17 milyon 834 bin 400 lira idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, söz konusu yetkili bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilerek, bu işletmelerin 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticareti yapmalarının engellendiği kaydedildi.

- "Ticaret Bakanlığımız teyakkuz halindedir"

Bu çerçevede, otomotiv sektöründe ortaya çıkan üretim, tedarik ve lojistik alanındaki sorunlar ile bu sorunların sebep olduğu arz ve talep dengesizliğini fırsata çevirmeye çalışanlara karşı Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yoğun denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Denetimlerde Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelere uygun hareket etmeyen otomobil yetkili bayilerinin tespitinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bu bayiler hakkında ağır idari para cezaları ve gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Bunun yanında, otomotiv piyasasındaki gelişmeler Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, tüketicilerin araca erişiminin kolaylaştırılması amacıyla söz konusu sektördeki arz ve talep şartlarına bağlı olarak alternatif politika araçlarının veya düzenlemelerin uygulamaya alınması konusunda gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızı rahatsız eden uygulamalara karşı, Ticaret Bakanlığımız teyakkuz halindedir. Adil, haklı ve istikrarlı işleyen piyasa şartlarını oluşturmak öncelikli görevimizdir." ifadeleri kullanıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber