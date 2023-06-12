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Dolar, 23,65 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 23,6480 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 10:36, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 10:37
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Dolar, 23,65 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 2,7 üzerinde 23,6500'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 23,6480'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,2 değer kazancıyla 25,4250'den, sterlin/TL yüzde 0,9 yükselişle 29,7480'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 103,6 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının hemen altında 1,0750 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasaların, ABD, Avrupa, Japonya ve Çin merkez bankalarının para politikalarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 74 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini aktaran analistler, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu hafta faiz artırımlarına ara verebileceğinin öngörülmesine karşın temmuzda 25 baz puan daha faiz artırarak "şahin" politikalarına son vermesinin tahmin edildiğini aktardı.

ABD ekonomisinde iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri verdiğini ancak hala istenilen sonuçların alınamadığını ifade eden analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin fiyatlamalar açısından önemli bir başka unsur olduğunu vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre cari açık, nisanda 5 milyar 404 milyon dolar ve işsizlik oranı yüzde 10,2 oldu.

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