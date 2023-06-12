Kilis'te rüşvet operasyonu: 4'ü kamu görevlisi 10 gözaltı
Kilis'te rüşvet vererek sınırdan ürün geçirilmesi iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonda, 4'ü kamu görevlisi 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 11:02, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 11:16
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan rüşvet vererek Suriye'ye yasa dışı yollarla ürün geçişi yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda 4'ü kamu görevlisi 12 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2 şüpheli ise aranıyor.