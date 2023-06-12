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Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti

Eski İtalya Başbakanı ve sağ koalisyon iktidarının ortaklarından Forza Italia (FI) partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin 86 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 11:47, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 12:38
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İtalyan ANSA ajansının haberinde, 9 Haziran'dan bu yana Milano'daki San Raffaele Hastanesinde tedavi gören liderin durumunun bu sabah ağırlaştığı ve yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haberin ardından çocuklarının ve aile üyelerinin hastaneye gittiği ifade edildi.

Kronik lösemi teşhisi bulunan Berlusconi, son olarak 9 Haziran'dan bu yana hastanede bulunuyordu.

- Bu sene 3 kez hastaneye kaldırılmıştı

Berlusconi'nin doktorları Alberto Zangrillo ve Fabio Ciceri, 9 Haziran'da, "Başkan Berlusconi, hematolojik hastalığıyla alakalı önceden planlanmış bazı tetkiklerden geçmek üzere hastaneye kaldırılmıştır." açıklaması yapmıştı.

Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Berlusconi, San Raffaele Hastanesinde 5 Nisan ile 19 Mayıs arasında 45 gün boyunca kronik lösemiyle bağlantılı akciğer enfeksiyonu tedavisi görmüştü.

Berlusconi, 45 günlük tedavisi sürdüğü sırada 6 Mayıs'ta partisinin kongresine hastaneden video ile bağlanmış ve "İşte buradayım, sizin için buradayım. Bir aydan uzun bir süre sonra ilk kez gömlek ve ceket giyiyorum." demişti.

Silvio Berlusconi, 27 Mart'ta da kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesine kaldırılmış, burada 4 gün kaldıktan sonra taburcu edilmişti.

- İş insanı, medya patronu, Milan Başkanı ve Başbakan

İtalya'da iş insanı ve medya patronuyken 1994'te siyasete atılan bir isim olan Berlusconi, "1994-2011 döneminde 4 ayrı hükümete liderlik ederek, toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim" olmayı başarırken, 1986-2017 döneminde de İtalya Birinci Futbol Kulübü (Serie A) Milan'ın başkanlığını yapmıştı.

Silvio Berlusconi, Milan'a yaptığı yatırımlarla kırmızı-siyahlı kulübün hem İtalya'da hem Avrupa'da önemli başarılar elde etmesinde büyük rol oynamıştı.

Berlusconi, başbakanlık yaptığı dönemde renkli kişiliği ve karakterinin yanı sıra sık sık hakkındaki seks skandalları ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmiş, aldığı cezalar ve yaptığı açıklamalarla İtalyan siyasetine damga vurmuştu.

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