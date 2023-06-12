Süper Lig'den Avrupa kupalarına gidecek takımlar belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de hafta içi oynanan maçlarla 2022/23 sezonu tamamlanırken Türkiye Kupası da sahibini buldu.

İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Süper Lig'den 2023/24 sezonunda Avrupa kupalarına katılacak takımlar da belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda başlayacak.

Süper Lig'i 2. sırada bitiren ve Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yle birlikte Beşiktaş ve Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.