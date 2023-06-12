Markette sevdiği şarkıyı duyan kadın kendini tutamadı

Akkonak Mahallesi'ndeki bir süpermarkete alışveriş için giren kadın, içeride çalan müziği duyunca ceketini çıkararak dans etmeye başladı.

Yaptığı hareketlerden bale yaptığı anlaşılan kadın, yaklaşık 1 dakikalık gösteri sundu. Rafları düzenlerken yaşlı kadının dans ettiğini fark eden bir market çalışanı, dansı şaşkınlıkla izledi. Kadının sunduğu dans gösterisini iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Kadının market çalışanına, gençliğinde bale yaptığını, markette çok sevdiği bale müziğinin çaldığını duyunca dayanamadığını, dans etmek istediğini söylediği öğrenildi.