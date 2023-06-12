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SMA fırsatçılığı! 17 araç, 2 arsa ve 1 adet daireye el konuldu

Antalya'da yardım toplama sürecinde hayatını kaybeden SMA hastası çocuğun toplanan paralarının hedef doğrultusunda kullanılmadığına yönelik polis tarafından "Beyaz Kelebek" operasyonu gerçekleştirildi. 2'si cezaevinde 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda 1.000 Amerikan doları para, çeşitli senetler, olayla ilgili belgeler suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 25 milyon TL değerindeki 17 araç, 2 arsa ve 1 adet daireye el konuldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 12:30, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 13:23
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SMA fırsatçılığı! 17 araç, 2 arsa ve 1 adet daireye el konuldu

Antalya'da yaşayan SMA hastası 4 yaşındaki M.Y.G.'nin tedavi olması adına izinsiz yardım kampanyası başlatıldı. Çocuk ise tedavi sürecinde hayatını kaybetti. Paraların hedef doğrultusunda kullanılmadığı iddiaları üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, Nitelikli Dolandırıcılık suçundan hasta çocuğun annesi D.A.G. yakalanarak, cezaevinde olan babası G.G. ile birlikte haklarında yasal işlem yapıldı.

Mal varlıkları araştırıldı

Ekipler şüpheli şahısların birinci derece akrabaları ile yapılan tahkikatla sonradan tespit edilen diğer şüpheli şahıslar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen veriler hedefinde 'Malvarlığı Araştırma Raporu' istedi. Yapılan incelemede şüpheli şahısların "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama-TCK 282.Md" suçunu işledikleri tespit edildi.

"Beyaz Kelebek" operasyonu başlatıldı

Bu gelişmenin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgisi olduğu tespit edilen 2'si cezaevinde toplam 10 şüpheli şahıstan 8'inin yakalanması ve gerekli işlemlerinin yapılması için eş zamanlı olarak "Beyaz Kelebek" operasyonu başlatıldı. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1.000 Amerikan doları para, çeşitli senetler, olayla ilgili belgeler, dijital materyaller, cep telefonu ve sim kartlar elde edildi.

Operasyon çerçevesinde suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 25 milyon değerindeki 17 araç, 2 arsa ve 1 adet daireye el konuldu. Olayla ilgili şüpheliler gerekli işlemleri için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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