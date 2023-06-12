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Pençe-Kilit Harekatı bölgesi şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin ile Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 14:36, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 14:43
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesi şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Askeri uçakla dün gece Konya'ya getirilen şehit Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın naaşı, hastane morgundan alınarak önce şehir merkezindeki baba evine götürüldü.

Burada helallik alınmasından sonra Kaya'nın cenazesi, Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgah'a getirildi.

Şehidin naaşı burada öğle namazına müteakip İl Müftüsü Ali Öğe tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nın yanındaki Konya Şehitliği'nde defnedildi.

Defin sonunda şehidin kardeşi Cemal Kaya, annesi Nebahat Kaya ve yakınları şehitlikte taziyeleri kabul etti.

Düzenlenen törene, şehidin yakınları, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, Konya Hava Savunma Okul Komutanı Tuğgeneral Yusuf Diker, Konya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Önder Şenyüz, Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan, Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız, Selman Özboyacı, Hakan Özer, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, çok sayıda asker ve vatandaş katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin ve Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın tedavi gördükleri hastanede şehit düştüklerini açıklamıştı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in cenazesi Mersin'de defnedildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

Şahin'in (37) naaşı, Alata Mahallesi'ndeki evinin önünden helallik alınmasının ardından cenaze namazı için Ulu Cami'nin yanındaki alana götürüldü.

Buradaki törene katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve Vali Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Sultan ve eşi Deniz Şahin ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Ağlamayacağını söyleyen şehit eşi Deniz Şahin, "Kopyasını bıraktı gitti. Ağlamak yok, o böyle olsun isterdi." dedi.

Şahin, alandaki bazı çelenklerin kaldırılmasını isteyerek, "Çelenklerini şehidimin yanında bırakmayın, o da istemezdi. Onlarla işbirliği yapan kim varsa alın götürün onları. O, vatanını seven bir insandı. İki yiğit, aslan parçası daha yetiştiriyorum ben ona. Aslan parçasıydı... İki aslan parçası çocuğu var inşallah." ifadelerini kullandı.

Törende görevli askerler, şehidin 4 yaşındaki oğlu Bircan ve 3 yaşındaki kızı Yağmur Şahin ile yakından ilgilendi.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Şahin'in naaşı Alata Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin ve Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya, tedavi gördükleri hastanede dün şehit düşmüştü.

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