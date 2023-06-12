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Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına yönelik kısıtlamalar 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

Çanakkale ve bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle su kullanımına yönelik uygulanan kısıtlamaların 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 15:57, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 15:58
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Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına yönelik kısıtlamalar 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

Çanakkale Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin tek içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nın sürdürülebilirliğini sağlamak, yaşam kaynağı olan suyu korumak adına Belediye Encümenince 2 Mart'ta alınan tasarrufa yönelik kararların geçerliliğinin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Kuraklık nedeniyle Çanakkale Belediyesi Encümeninin su kullanımıyla ilgili aldığı kararların geçerli olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmasının yasaklanmasına, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesine, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanmasına, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanmasına, oto kuaför ve yıkama işletmelerinde su tüketiminin aylık 20 metreküp olarak uygulanmasına, halı yıkama, hamam, tuvalet gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerinde ön ödemeli elektronik sayaç takılmasına, yer altı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç takma mecburiyetinin getirilmesine, böylece yer altı su kullanımının tespitinin yapılmasına, bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu ile ve yağmurlama/damlama sistemleri kullanılarak yapılmasına, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlanmasına, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile su kullanımının minimuma indirilmesine karar verilmiştir."

Kararların 31 Ağustos'a kadar geçerli olacağı bildirilen açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde de yaşanan küresel ısınmanın etkisiyle su kaynaklarının azalması yönünde yaşanmaya başlanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak kentimizin tek su kaynağı olan Atikhisar Barajı'ndaki suyumuzun en yüksek verimi sağlayacak şekilde kullanılabilmesi ve sürdürülebilir su yönetiminin sağlanabilmesi için Belediyemizce önlem alınması adına daha önce 31 Mayıs'a kadar geçerli olan Encümen kararlarının, son toplantı kapsamında 31 Ağustos'a kadar geçerli olması kararlaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

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