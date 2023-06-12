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Evine giderken saldırıya uğrayan AK Parti'li yöneticiden açıklama

"Saldırgan yaklaştığında yüzünün kapalı olduğunu, inşaat eldiveni taktığını gördüm. Silahla kafama vurdu ve kırık oluştu. Kaçmaya çalıştı ama yakaladım. Güvenlik güçleri kısa zamanda gelerek saldırganı götürdü"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 16:26, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 16:27
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Evine giderken saldırıya uğrayan AK Parti'li yöneticiden açıklama

Van'da evine gittiği sırada uğradığı saldırı sonucu başından yaralanan AK Parti Edremit İlçe Başkan Yardımcısı ve iş insanı Mehmet Nuri Kıpçak, kendisine saldıranı tanımadığını belirtti.

Kıpçak, 10 Haziran Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında eve giderken arsalarının olduğu karanlık noktadan bir kişinin kendisine doğru yaklaştığını gördüğünü ancak ciddiye almadığını söyledi.

Bu kişinin kendisine saldırdığını dile getiren Kıpçak, şunları kaydetti:

"Saldırgan yaklaştığında yüzünün kapalı olduğunu, inşaat eldiveni taktığını gördüm. Elinde tuttuğu silahın ucuna susturucu takıldığını gördüm. 10 metreden bana yaklaştığı süreye kadar en az 7-8 defa tetiğe bilerek ve isteyerek bastı, yalnız silahın takılı kaldığını düşünüyorum. Elindekini oyuncak silah olarak zannediyordum bana yaklaştıktan sonra silahı ve susturucunun olduğunu gördüm. Dayanamadım üzerine atladım. Ne yaptıysam silahı elinden çıkaramadım. Arbede yaşanırken yere düştü. Yerdeyken de bana silahı doğrulttu. Silahla kafama vurdu ve kırık oluştu. Kaçmaya çalıştı ama yakaladım. Sahil tarafından gelen bir aracı görünce tereddüt ettim. Saldırganın arkadaşları olduğunu düşündüm. Araç geçtikten sonra çocuklarıma seslenerek polis çağırmalarını söyledim. Güvenlik güçleri kısa zamanda gelerek saldırganı götürdü."

Kıpçak, saldırganın kadın olduğunu ve tanımadığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyetinin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Kıpçak, "Ben bu devletin ekmeğiyle büyümüş bir insanım. Şu an bir parti temsilcisiyim ama kimsenin siyasi görüşüne farklı bakmadık. Eğer siyasi tercihimden ötürü bu saldırıya yeltenmişlerse Allah onların yanına bırakmasın. Bir canımız var bir canımız devletimize feda olsun." diye konuştu.

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