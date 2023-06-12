Kayseri'de sağanak sonucu dere taştı, tarım arazilerini su bastı
Kayseri'nin Yahyalı, Pınarbaşı ve Yeşilhisar ilçelerinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 17:04, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 17:05
Yahyalı'da şiddetli yağış sonucu Mendeme Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Kirazlı Mahallesi yolu kısa süre trafiğe kapatıldı.
Belediye ekipleri, bölgede iş makineleriyle çalışma yaptı.
Pınarbaşı ilçesinin Pazarören ve Yeregeçen mahallelerinde de şiddetli yağış sonucu tarım arazilerini su bastı.
Yeşilhisar ilçesinde de kanallardaki su seviyesi arttı. İlçeden geçen Kayseri-Niğde kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.