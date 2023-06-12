Kayseri'de sağanak sonucu dere taştı, tarım arazilerini su bastı

Pınarbaşı ilçesinin Pazarören ve Yeregeçen mahallelerinde de şiddetli yağış sonucu tarım arazilerini su bastı.

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