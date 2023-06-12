Amasya'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde üç otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 17:20, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 17:08
E.A. idaresindeki 05 AAT 034 plakalı otomobil, Tersakan Kavşağı mevkisinde, Ş.P'nin kullandığı 05 ACF 777 plakalı ve L.G. yönetimindeki 05 ADB 076 plakalı otomobillerle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.