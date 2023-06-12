Erken okul terkinin önüne geçilmesi hedefiyle 'Roman Akademisi Projesi' başlatıldı

Ekonomi eski Bakanı Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
Ekonomi eski Bakanı Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
Kaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!
Kaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!
Sponsorlu İçerik
ESK, hayvana yönelik şiddet görüntüleri nedeniyle müfettiş görevlendirdi
ESK, hayvana yönelik şiddet görüntüleri nedeniyle müfettiş görevlendirdi
'Müzakere masasına dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir'
'Müzakere masasına dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir'
YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında
YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında
Vali Gül, sosyal medyada paylaşılan 'kumanya' görüntülerini yalanladı
Vali Gül, sosyal medyada paylaşılan 'kumanya' görüntülerini yalanladı
Asgari Ücrete yüzde 30 zam yapılacak iddiası
Asgari Ücrete yüzde 30 zam yapılacak iddiası
AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuru en büyük kazanç
AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuru en büyük kazanç
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
SMA fırsatçılığı! 17 araç, 2 arsa ve 1 adet daireye el konuldu
SMA fırsatçılığı! 17 araç, 2 arsa ve 1 adet daireye el konuldu
TİSK Başkanı Akkol'dan 'asgari ücrete ara zam' açıklaması
TİSK Başkanı Akkol'dan 'asgari ücrete ara zam' açıklaması
Komisyon, ara zam için ilk toplantısını yarın yapacak
Komisyon, ara zam için ilk toplantısını yarın yapacak
Türkiye'nin en rekabetçi illeri
Türkiye'nin en rekabetçi illeri
Kilis'te rüşvet operasyonu: 4'ü kamu görevlisi 10 gözaltı
Kilis'te rüşvet operasyonu: 4'ü kamu görevlisi 10 gözaltı
Bakan Tekin: Her ay öğretmenlerle buluşma günü yapalım istiyorum
Bakan Tekin: Her ay öğretmenlerle buluşma günü yapalım istiyorum
6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
Üretim azalıyor, üreten yaşlanıyor
Üretim azalıyor, üreten yaşlanıyor
Enflasyonda tek hane için yeni yol haritası
Enflasyonda tek hane için yeni yol haritası
İlk Evim'in pencereleri takılıyor
İlk Evim'in pencereleri takılıyor
Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 5 kişi yakalandı
Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 5 kişi yakalandı
Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
Bakan Yerlikaya: Hatay'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Bakan Yerlikaya: Hatay'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
'CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez'
'CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez'
Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kuzey Irak'ta iki asker şehit
Kuzey Irak'ta iki asker şehit
Ankara'da şiddetli yağış: Caddeler göle döndü, araçlar sürüklendi
Ankara'da şiddetli yağış: Caddeler göle döndü, araçlar sürüklendi
TBMM'de Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonu üyeleri belirlenecek
TBMM'de Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonu üyeleri belirlenecek
Erdoğan yeni dönemde ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak
Erdoğan yeni dönemde ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak
'Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var'
'Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var'
19 milyon öğrenci bu hafta karne alıyor
19 milyon öğrenci bu hafta karne alıyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Erken okul terkinin önüne geçilmesi hedefiyle 'Roman Akademisi Projesi' başlatıldı

Tekirdağ'da başlatılan "Roman Akademisi Projesi"yle Roman ailelerin çocuklarının daha iyi bir eğitim alması hedefleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 17:30, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 17:45
Yazdır
Erken okul terkinin önüne geçilmesi hedefiyle 'Roman Akademisi Projesi' başlatıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca finanse edilen Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen projenin TOKİ Gençlik Ofisi'nde gerçekleştirilen açılışında yaptığı konuşmada, proje sayesinde Roman ailelerin çocuklarının erken okul terkinin önüne geçileceğini söyledi.

Roman Akademisi'nde öğrencilerin küçük yaşlarda sporla, sanatla, kültürel ve sosyal etkinliklerle tanışacağını belirten Yıldırım, sunulacak faaliyetlerin çocukların hayatlarını olumlu yönde etkileyeceğini ve onların özgüven kazanmalarına katkı sunacağını ifade etti.

Projenin pek çok hayata dokunacağına vurgu yapan Yıldırım, "Proje kapsamında yapılan çalışmalar, Roman vatandaşlarımızın çocuklarının kayıtlarının eksiksiz yapılmasını ve okullara devamlılığını sağlayacak. Projeyle erken okul terkinin önüne geçilecek ve daha nitelikli bir eğitim alacaklar." dedi.

Roman Akademisi'nde genç kadınlara ve annelere yönelik pasta ve el sanatları gibi kursların da açıldığını belirten Yıldırım, bu sayede Roman kadınların aile bütçelerine katkı sunacağını ifade etti.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise projenin Roman vatandaşların ve ailelerin geleceğe hazırlanması açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Şahin, projenin Trakya'ya, hatta Türkiye'ye örnek bir proje olacağına inandığına işaret etti.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Tekirdağ Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin de projenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım ve beraberindekiler, Gençlik Ofisi'nde eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

- Proje

Bütçesi 1 milyon 380 bin lira olan projeyle TOKİ Gençlik Ofisi tadil edildi ve atölyeler açıldı.

Projenin yürütüleceği Yunus Emre Ortaokulu'na bir konferans salonu yapıldı, okulun spor salonuna yeni spor aletleri alındı ve okul bünyesinde bulunan ana sınıfının ekipmanları yenilendi.

Spor salonu, pasta eğitimleri için mutfak, müzik atölyesi, el sanatları atölyesi ve kitap kafe ve 80 kişilik konferans salonu hizmete açıldı. Düzenlenen müzik odasına müzik aletleri satın alındı. Darbuka, davul ve klarnet kursları açılarak öğrencilere eğitim verilmeye başlandı.

Çok amaçlı salonda akıl ve zeka oyunları, bilgisayar oyunları ve el sanatları kursları açılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber