Gün sonu döviz kurları ne durumda?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 17:48, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 17:49
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|23,3600
|23,3610
|23,6540
|23,6550
|Avro
|25,1350
|25,1360
|25,4380
|25,4390
|Sterlin
|29,2580
|29,4040
|29,4760
|29,6250
|İsviçre Frangı
|25,7850
|25,9140
|25,9230
|26,0530
|ANKARA
|ABD Doları
|23,3300
|23,4100
|23,6240
|23,7040
|Avro
|25,0950
|25,1750
|25,3980
|25,4780
|Sterlin
|29,1980
|29,4080
|29,4160
|29,6260