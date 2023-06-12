Eğitim Kurumları yönetici görevlendirme takvimi yayımlandı
12 Haziran 2023 17:43 47192023 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimi yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 17:50, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 19:53
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimleri ektedir.
İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi için tıklayınız.
Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi için tıklayınız.