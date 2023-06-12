ESK, hayvana yönelik şiddet görüntüleri nedeniyle müfettiş görevlendirdi
Et ve Süt Kurumu, sosyal medyaya yansıyan Adana Et Kombinası Müdürlüğünde hayvana yönelik şiddet görüntüleriyle ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve sorumluların işten el çektirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 18:23, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 18:25
Kurumun, sosyal medya hesabından, Adana Et Kombinası Müdürlüğündeki şiddet görüntülerine yönelik duyuru yapıldı.
Konunun kurum tarafından titizlikle takip edildiğinin belirtildiği duyuruda, "Hayvan hakları ve refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile ilgili müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir." ifadesine yer verildi.