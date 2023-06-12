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Fatih Erbakan: Türkiye genelinde seferberlik ilan ediyoruz!

"Türkiye genelinde seferberlik ilan ediyoruz. İnşallah bu seçimde gösterdiğimiz başarıyı yerel seçimlerde daha da ileriye götürmek, daha da yukarıya taşımak için canla başla gayret edeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 19:05, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 19:22
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Fatih Erbakan: Türkiye genelinde seferberlik ilan ediyoruz!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Türkiye genelinde seferberlik ilan ediyoruz. İnşallah bu seçimde gösterdiğimiz başarıyı yerel seçimlerde daha da ileriye götürmek, daha da yukarıya taşımak için canla başla gayret edeceğiz." dedi.

Erbakan, Kartal'da bulunan Siirt Şirvan İlçesi Cevizli Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Dernek üyelerine geçen seçimde kendilerine verdikleri destek için teşekkür eden Erbakan, vatandaşların isteklerini dinledi.

Esnafı da ziyaret eden Erbakan, partisinin Pendik ilçe binasında yaptığı konuşmada, 9 ay sonra yerel seçimlerin yapılacağını söyledi.

Fatih Erbakan, yerel seçimler için şimdiden kolları sıvadıklarını belirterek, "Türkiye genelinde seferberlik ilan ediyoruz. İnşallah bu seçimde gösterdiğimiz başarıyı yerel seçimlerde daha da ileriye götürmek, daha da yukarıya taşımak için canla başla gayret edeceğiz." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u da ziyaret eden Erbakan, başarılarından dolayı bu kulübü tebrik etti.

Kupa ve takım ile fotoğraf çektiren Erbakan, kaleye şut çekti.

Erbakan, kulüp başkanı Mahmut Türkoğlu, Teknik Direktör Osman Özköylü ve futbolcularla sohbet etti.

İlçedeki ziyaretlerinin ardından partisinin Sultanbeyli İlçe Teşkilatı'na giden Erbakan, burada parti üyeleriyle görüştü.

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