Ekonomi eski Bakanı Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
Muğla'nın Ula ilçesinde, devrilen pikapta bulunan Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 19:40, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 19:47
Muğla'dan Denizli istikametine seyreden Zeybekci'nin içerisinde bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı pikap, Gölcük mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.