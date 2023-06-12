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Muğla'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 20:15, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 20:31
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Muğla'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Gülnihal Yıldırım idaresindeki 35 AH 4275 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye kara yolu Karabel mevkisinde, Arif N. yönetimindeki, Pamukkale Turizm firmasına ait 35 PK 260 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Yıldırım ile Halil Yıldırım, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, Halil Yıldırım'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gülnihal Yıldırım ise kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Otobüsün sürücüsü, kazanın ardından gözaltına alındı.

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