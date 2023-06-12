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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Yeni Anayasa' açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Çağdaş, demokrat, katılımcı, toplumun bütün kesimlerini içinde temsil ettiği milli bir anayasanın yapılabilmesinin Türkiye'nin ve bu Meclisin önünde bir sorumluluk olarak durduğunu söylemek isterim"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 20:32, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 20:35
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Yeni Anayasa' açıklaması

TBMM Danışma Kurulunun 28. Yasama Dönemi'ndeki ilk toplantısı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirildi.

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Kurtulmuş başkanlığındaki Danışma Kurulu toplantısı, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, YSP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun katılımı ile TBMM Divan Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Kurtulmuş, 28. Dönem ilk Danışma Kurulu toplantısının hayırlı olmasını temenni etti.

Kurtulmuş, "Huzur, karşılıklı anlayış içerisinde, farklı fikirlerimizi sonuna kadar dile getirerek, fikirlerimiz etrafında siyasi mücadelemizi vererek ama milletin bizden beklediği Türkiye'nin sorunlarını çözme yeteneği yüksek bir parlamento çalışmasını hep beraber inşallah icra edeceğiz." diye konuştu.

Kamuoyu ve ilgili kurumların Meclis çalışmalarını dikkatle izlediğini belirten Kurtulmuş, "Eğer biz burada nezih, anlayışlı, Türkiye'yi ileriye taşıma kapasitesine sahip olduğunu her vesileyle gösteren bir parlamento çalışması ortaya koyabilirsek, inşallah çok faydalı hizmetlerin de kapısını açmış oluruz. Bu anlamda her birinize ve gruplarınıza kapımızın da gönlümüzün da açık olduğunu ifade etmek isterim." dedi.

Kurtulmuş, Meclis ve ülke gündemindeki bazı önemli sorunlar ile ilgili birlikte çalışmanın önemine de dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Yıllar içerisinde konuştuğumuz meselelerden birisi de Meclis içtüzüğüyle ilgili sorunlardır. Ümit ederim ki bu parlamentoda gerçekten Türkiye'ye yakışır yeni bir Meclis içtüzüğü yapmak ya da Meclis içtüzüğünde ihtiyaç duyulan değişiklikleri hep beraber yapabilmek konusunda da bir anlayış birliğine ulaşırız. Yine siyasilerin, siyasi partilerin gündeme getirdiği bir diğer konu da Türkiye'nin yeni bir anayasa yapma ihtiyacıdır. Çağdaş, demokrat, katılımcı, toplumun bütün kesimlerini içinde temsil ettiği milli bir anayasanın yapılabilmesinin Türkiye'nin ve bu Meclisin önünde bir sorumluluk olarak durduğunu bir kere daha teyiden söylemek isterim."

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