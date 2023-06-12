Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Ağır yaralanan Topaloğlu, ambulansla kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özsan Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerini basınçlı su makinesiyle temizlemeye çalışan Ahmet Topaloğlu (21) henüz belirlenemeyen nedenle akıma kapıldı.

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