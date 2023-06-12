Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 21:01, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 21:03
Özsan Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerini basınçlı su makinesiyle temizlemeye çalışan Ahmet Topaloğlu (21) henüz belirlenemeyen nedenle akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Topaloğlu, ambulansla kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.