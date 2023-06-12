İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Yüksekova'dan 'kardeşlik seferberliği' açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın paylaşımı:

Yüksekova'nın çayı da, yemeği de, insanı da çok özel, çok güzel. Bugün birlikte çayımızı yudumladık, sohbet ettik, fotoğraf çekildik. #TürkiyeYüzyılı'nda Yüksekova'nın fotoğrafı bu olacak. Hep birlikte el ele vereceğiz, kardeşlik seferberliğimizi inşallah sonsuza dek yaşatacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile kente gelen Yerlikaya, Yüksekova'daki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile protokol üyeleri tarafından karşılandı.

İlçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi'nde iş yerlerini dolaşan, vatandaşlarla sohbet eden Yerlikaya, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Yerlikaya, daha sonra beraberindekilerle kent merkezindeki Fatih Kışlası'nda Jandarma Özel Harekat Taburuna geçti.

Bulvar Caddesi'ndeki esnafla bir araya gelen, kent sakinleri ve kanaat önderleriyle çay içen Yerlikaya, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde güvenlik güçleriyle bir araya gelen Yerlikaya'ya, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da eşlik etti.