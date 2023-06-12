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Ağrı'nın Patnos Belediye Başkanı 'ihaleye fesat karıştırma'dan tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli 4 ilde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 21:28, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 21:30
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Ağrı'nın Patnos Belediye Başkanı 'ihaleye fesat karıştırma'dan tutuklandı

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ve talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van, İstanbul, Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Hatay'da 9 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer, belediye şirket müdürü Uğur Laçin, iş adamları Rıza Doğaç ile Erhan Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Polis, zanlıların adliyeye sevki sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.

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