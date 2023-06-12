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Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Kurulu'na hitap etti

"Türkiye'nin öncülüğünde geçtiğimiz temmuz ayında imzalanan 'Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması' sayesinde küresel gıda tedarik zincirlerinde kesinti yaşanmasının önüne geçildi"- "Küresel işgücünü etkileyen sorunların çözülmesi, çalışanların haklarının geliştirilmesi ile sosyal adalet ve herkes için düzgün çalışma koşullarının temin edilmesinde ILO'nun rolünün daha da önem kazandığı bir dönemin içinde bulunmaktayız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 21:40, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 21:33
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Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Kurulu'na hitap etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye'nin öncülüğünde geçtiğimiz temmuz ayında imzalanan 'Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması" sayesinde küresel gıda tedarik zincirlerinde kesinti yaşanmasının önüne geçildi." dedi.

Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Cenevre'de düzenlenen 111. Uluslararası Çalışma Konferansı Genel Kurulu'na çevrim içi hitap etti.

"Küresel iş gücünü etkileyen sorunların çözülmesi, çalışanların haklarının geliştirilmesi ile sosyal adalet ve herkes için düzgün çalışma koşullarının temin edilmesinde ILO'nun rolünün daha da önem kazandığı bir dönemin içinde bulunmaktayız" diyen Işıkhan, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo'ya "Sosyal Adaleti Güçlendirmek" başlıklı ILO raporu için teşekkür etti.

Işıkhan, Türkiye'nin, ILO'nun önerdiği "Sosyal Adalet için Küresel Koalisyon" girişimine büyük önem verdiğini vurgularken, çalışma hayatındaki küresel sorunların yanı sıra Kovid-19 salgını ve iklim krizi gibi yeni sınamaların yol açtığı zorlukların, bu eşsiz üçlü yapı içerisinde çözüme kavuşturulabileceğine inandıklarını söyledi.

Küresel İnsani Yardım Raporlarına göre, Türkiye'nin 2015'ten bu yana "dünyanın en cömert ülkesi" konumunda olduğunu anımsatan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Rusya-Ukrayna savaşı konusunda da savaşın ortaya çıkardığı insani sonuçların hafifletilmesi, bölgede kalıcı ve adil bir barışın tesisi için ilk günden bu yana yoğun çaba sarf ediyoruz. Türkiye'nin öncülüğünde geçtiğimiz temmuz ayında imzalanan 'Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması' sayesinde küresel gıda tedarik zincirlerinde kesinti yaşanmasının önüne geçildi. Ülkemiz ayrıca 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yaparak dünyada en fazla sayıda sığınmacı bulunduran ülke vasfını sürdürmektedir. On iki yıldan fazla süredir devam eden Suriye krizi konusunda, Türkiye'nin taşıdığı yük ve sorumluluğun paylaşılmasında ILO'nun 'Sosyal Adalet İçin Küresel Koalisyon' girişimine ayrıca değer atfetmekte olduğumuzu da ifade etmek istiyorum."

- "Türkiye de çocuk işçiliğiyle mücadelede son yıllarda önemli ilerlemeler kaydetmiştir"

Vedat Işıkhan, Türkiye'nin sosyal devlet olma hüviyetiyle, ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkan katma değerini, çalışanlarına adil bir şekilde paylaştırmaya özen gösterdiğini söylerken, bu anlayışla tüm ücretlilerin gelirlerinin asgari ücret kadar olan kısmındaki gelir vergisini kaldırdıklarını anımsattı.

Ocak ayında asgari ücrete ülke tarihinin en yüksek zammını yaptıklarını da hatırlatan Işıkhan, Türkiye'nin büyümesine kattıkları emeklerine karşılık işçilere toplu sözleşme ile tarihin en yüksek sosyal refah payını verdiklerini de dile getirdi.

Işıkhan, sosyal güvenliğin kapsamını da son yirmi yılda yüzde 70'lerden 99,3'e çıkardıklarının altını çizerek, tüm bu uygulamaların, emeğin korunması ve geliştirilmesi için sürdürdükleri çalışmaların somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü. 182 sayılı ILO Sözleşmesi'nin tüm üye ülkeler tarafından onaylanmasını, bu doğrultuda atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Türkiye de çocuk işçiliğiyle mücadelede son yıllarda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu bağlamda, çocuk işçiliğiyle mücadele tecrübelerini paylaşmak üzere Türkiye'nin İttifak 8.7'ye 'rehber ülke' olarak katılım sürecinde olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum."

- "Türkiye'nin, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini tekrar vurgulamak isterim"

"İşgal Altındaki Arap Topraklarındaki İşçilerin Durumu" başlıklı Genel Direktör raporunu da memnuniyetle karşıladıklarının söyleyen Işıkhan, "Uluslararası hukuka aykırı olarak Filistin topraklarında devam eden işgalin, süregelen çatışma ve gerginliğin barışa hizmet etmeyeceğine inanıyoruz. Türkiye'nin, haklı ve meşru davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini bu vesileyle tekrar vurgulamak isterim." diye konuştu.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sağlanan uluslararası destek için teşekkürlerini de ileten Işıkhan, 111. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın sonuçlarının herkes için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Işıkhan'ın konuşması sırasında, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Oğuz Tuncay ile bakanlık yetkilileri de salonda hazır bulundu.

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