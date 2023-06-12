İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan, partisinin GİK toplantısı sonrası açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, partisinin 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 3. Olağan Büyük Kurultayı'na ilişkin, "İYİ Parti ailesi bu büyük buluşmada liderimiz Sayın Meral Akşener'in etrafında kenetlenerek, ülkemizin içine sokulduğu çıkmazdan kurtuluşu ve yeni yol haritasını müjdeleyecektir." ifadesini kullandı.

Zorlu, yaptığı yazılı açıklamada, bugün İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının gerçekleştirildiğini, toplantıda seçim sonrası gelişmeler ve yaklaşan "Büyük Kongre" hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

İYİ Parti'nin, 24 Haziran 2023 Cumartesi günü, Ankara ATO Congresium'da, 3. Olağan Büyük Kurultayı'nın gerçekleştirileceğini anımsatan Zorlu, şunları kaydetti:

"İYİ Parti ailesi bu büyük buluşmada liderimiz Sayın Meral Akşener'in etrafında kenetlenerek, ülkemizin içine sokulduğu çıkmazdan kurtuluşu ve yeni yol haritasını müjdeleyecektir. Bu süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, yolumuza tuzak kuranlara ve şahsi çıkarlarını gözetenlere karşı tüm teşkilatlarımızla birlikte ve dimdik duracağız.

Unutulmamalıdır ki nice engellere, elektriği kesilen salonlara, hakaret ve tehditlere karşı durarak bugünlere ulaşan cesurlar hareketi 'Ben' değil, 'Biz' olabilmenin adresidir. İYİ Parti tüm mensuplarıyla, Türkiye'nin umudu ve milletinin sesi olan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde, iktidar hedefine çok daha güçlü adımlarla ilerleyecektir."