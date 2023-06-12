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İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde üyeler arasında gerginlik yaşandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi haziran ayı olağan meclis toplantısında AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında yaşanan gerginlik sırasında bir meclis üyesi dengesini kaybederek yere düştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2023 23:30, Son Güncelleme : 12 Haziran 2023 23:21
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde üyeler arasında gerginlik yaşandı

Kültürpark Fuar Alanı'nda Meclis Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlığında toplanan mecliste gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, belediye iştiraki İZBETON firması tarafından Örnekköy'de yürütülen kentsel dönüşüm projesinde eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle yıkım kararı verildiğini hatırlattı.

İZBETON'un kentsel dönüşüme dahil edilmesinden endişe duyduklarını, bunu İBB Başkanı Tunç Soyer'e çeşitli defalar ilettiklerini ancak yanıt alamadıklarını savunan Hızal, "Ne oldu? İzmir Büyükşehir Belediyesi 'demir, beton hırsızı' damgası yedi. 150 yıllık belediyenin geldiği nokta bu." dedi.

Daha sonra söz alan AK Parti'li meclis üyesi Yusuf Demircioğlu, kürsüye valizle çıktı.

Seçim sürecine ve sonrasına ilişkin değerlendirmede bulunan Demircioğlu, "Her ne kadar tebrik beklesek de siz kabullenemiyorsunuz. Millet İttifakı meclis üyelerimize bir valiz hazırladık. Defalarca bütçe görüşmelerinde patates soğan hediye ettiniz. Ben de bunu hediye ediyorum. Valizimin içinde büyüteç var 'hala seçim sonuçlarını görmedim' diyenler için. Hazmedemedim diyenler için soda var, hazımsızlığa iyi gelir. Aramızda kalsın öyle bir kazandık ki." dedi.

Meclis Başkan Vekili Özuslu'nun Demircioğlu'na tepki göstermesi üzerine salonda tartışma çıktı.

Özuslu'nun meclis oturumunda görev alan zabıta memurlarına valizin dışarı çıkarılması talimatı vermesi sonrası yaşanan gerginlikte CHP'li meclis üyesi Mehmet Maltepe dengesini kaybederek yere düştü.

Diğer meclis üyelerinin araya girerek tarafları yatıştırması sonrası söz alan Meclis Başkan Vekili Özuslu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisine yakışmayan bir görüntüydü. İlk defa oldu, üzgünüz." dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın da İzmir halkının bu görüntüleri hak etmediğini belirterek, grubu adına özür diledi.

Örnekköy'deki kentsel dönüşüm projesi için verilen yıkım kararıyla da ilgili bilgi veren Aydın, 8 şantiye ve 800 bin metrekare inşaatta 6 bin bağımsız bölüm yapıldığını, projenin her santiminin denetlendiğini söyledi. Aydın, şöyle konuştu:

"Bir taşeron firma imalatında hata yapmış, kontrolörümüz tespitini yapmış ve inşaatı mühürlemiş. İmalat hatasını tespit ediyor ilçe belediyesine bildiriyor ve gereğini yapıyor. 'Bu bizim belediyemizin şirketi, Karşıyaka Belediyesi de bizim partimizin belediyesi' demiyor. Burada dikkat çekilecek şey bu. Çünkü bir gerçeği eğip bükerek bir şeyi yalana boğarak anlatıp, işin tartışılmasını önlemeye çalışıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu 300 ya da 500 metrekarelik imalatın yıkılmasını talep etmiş. İmalatı hatalı yapan öder."

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