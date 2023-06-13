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13 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları

13 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 00:08, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 00:12
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13 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fahri Hıyaban, Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.

- Erdoğan, resmi törenle kendisini karşılayacak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak.

- Ortak basın toplantısının ardından onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Hava Komuta Merkezi'ne ziyarette bulunacak.

(Bakü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 9 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı ciro, perakende satış ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirecek.

(Ankara /14.00)

SPOR

1- 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde, 16 Haziran'da Letonya ve 19 Haziran'da Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/18.00)

2- TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off Finali'nde, Armoni Alanya Kestelspor ile Karaman FK, karşı karşıya gelecek ve gruptan 2. Lig'e yükselecek ikinci takım belli olacak.

(Ankara/19.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisi ilk maçında, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

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