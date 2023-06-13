13 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

2- TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off Finali'nde, Armoni Alanya Kestelspor ile Karaman FK, karşı karşıya gelecek ve gruptan 2. Lig'e yükselecek ikinci takım belli olacak.

1- 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde, 16 Haziran'da Letonya ve 19 Haziran'da Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürecek.

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirecek.

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 9 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fahri Hıyaban, Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net