Adana'da 3 ayrı dolandırıcılık soruşturmasında 13 gözaltı kararı
Adana'da 3 farklı dolandırıcılık soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 07:19, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 14:40
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, bazı şüphelilerin dolandırıcılık yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan sahte altın ele geçirilmesine ilişkin 10, bazı kişilere engelli raporu çıkartma vaadinde bulunduğu ileri sürülen 2 ve kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.