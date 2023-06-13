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Adana'da 3 ayrı dolandırıcılık soruşturmasında 13 gözaltı kararı

Adana'da 3 farklı dolandırıcılık soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 07:19, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 14:40
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, bazı şüphelilerin dolandırıcılık yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan sahte altın ele geçirilmesine ilişkin 10, bazı kişilere engelli raporu çıkartma vaadinde bulunduğu ileri sürülen 2 ve kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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