İklim değil altyapı krizi! Başkent aşırı yağışların pençesinde

Başkent Ankara, yaklaşık iki aydır yer yer sellere neden olan aşırı yağışların pençesinde. Buna karşın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı yardımcılığına da soyunduğu 7'li Masa'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için il il dolaştı. Yavaş seçim çalışmaları boyunca 50'den fazla seçim çevresinde boy gösterirken, sağanak yağışlar başkenti etkilemeyi sürdürdü.

BİLDİK BAHANE

Faciadan dönülen sel manzaraları ise öneki gün Yenişehir'de yaşandı. İş yerleri ve araçlar sular altında kaldı. Yavaş, bu afetler karşında yeterli tedbiri almadığı için kamuoyundan eleştiri alırken Büyükşehir Belediyesi de tepkileri "iklim krizi" ve "önceki yönetimleri" suçlayarak geçiştirmeye çalıştı.

NÜFUS ARTIŞI VAR

Yapılan açıklamada, "1991 yılında altyapısı yapılan Keçiören'in nüfusu 1985 yılında 443 binken 2023 yılında 939 bin (yüzde 111 artış) oldu. Aynı yıl altyapısı yapılan Yenimahalle'nin nüfusu 1985 yılında 382 bin, 2023 yılında ise 704 bindir (yüzde 84 artış). 1988 yılında altyapısı yapılan Mamak nüfusu 1985 yılında 379 bin iken 2023 yılında 687 bine (yüzde 81 artış) yükseldi. İlçelerimizin tamamında bu durum söz konusudur" denildi.

BELEDİYE KENDİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

Hizmet konusunda yetersiz kalındığını söylemek yerine "eski hatalar" ifadeleri ile kendini aklamaya çalışan belediye açıklamasında, "Nüfus ve yerleşim artmasına rağmen 'görünmez" ve 'pahalı' denilerek altyapı ihmal edilmiştir" iddiasında bulunuldu.

ÇOK YAĞMUR YAĞMIŞ!

Açıklamada "iklim krizi"ni kılıf göstererek "Artık betonlaşma var. İklim krizi var. Son 7 yılın mayıs ayında Ankara merkezdeki yağış ortalaması 47,2 kilogram iken bu yıl Ankara merkeze 102 kg yağış bıraktı. Bugün Ankara merkez ilçelerde, haziran ayının en kuvvetli yağışı 1 saat içinde dolu yağışı ile birlikte gerçekleşti" denildi.

Şehre ihtimam gösterilmeliydi

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, yönetimin eskiyi suçlayan açıklamasını eleştirdi. "Şehirler gelişen bir yapıda" hatırlatmasında bulunan Ünal, "4 yıllık süreçte Mansur Yavaş, sellerle ilgili topu hep AK Parti dönemine gönderme yaparak konuşmaya çalıştı. Burada mazgallar da temizlenmeli, yollar da yeniden yapılmalı. Şehre tekrar altyapı konusunda gerekli ihtimam gösterilmeliydi. Şehirdeki hafıza kaybını Ankara'nın aleyhine kullandılar. Bu süreçte ne mazgalları temizleyebildiler ne yeni direnç hattı uygulayabildiler. Yapılmayan hizmet kalıcı hasarlar bırakıyor" diye konuştu.

Sağanak devam edecek dikkat edin

Ankara Valiliği, kuvvetli yağışların bugün de devam etmesinin beklendiğini belirterek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, bugün kuvvetli ve etkili yağışların devam etmesinin beklendiği belirtildi. Sağanak ve gök gürültülü yağışların il genelinde yarın da kuvvetli olacağının tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Acil müdahale edilmeli

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, başkentte farklı günlerde meydana gelen sellerin ABB Başkanını hiç etkilemediğini belirterek, "Sel gelme ihtimali olan yerlere ekipler yerleşerek önlem almalı ve yağışla birlikte de stratejik noktalara acil müdahaleler yapılmalı. Bunlar yapılmıyor ve 4 yıl olmuş hala sorumluluk önceki yönetime yıkılmaya çalışılıyor. 4 yıl olmuş, ki bugün Ankara düzenli bir şehirse, büyük sorunları çözülen bir şehirse Ankara, 25 yıldır yapılan hizmetlerden dolayı böyle" dedi.

Her yıl zarar ediyoruz

Ankara'da sık sık aynı tablo ile karşılaşan esnaf belediyeye tepkili. Bu yıl 4'üncü kez sel nedeniyle mağdur olduklarını ve büyük zararları olduğunu söyleyen medikal ürün satan esnaf Tamer Akdemir, bölgenin altyapısının ve yapılan çalışmaların yetersiz olduğuna vurgu yaptı. Akdemir, "5 milyon liraya yakın zararımız var. Her yıl 1-2 kez bu sorunu yaşıyoruz. Bu yıl 4'üncü kez ve en büyük şekilde hasar aldık. Belediyeden veya ilişkili yerlerden kimse gelmedi tüm ürünlerimiz çöp oldu. Sadece dükkana dolan suyu çekmek için geldi" ifadelerini kullandı.

ALTYAPI YENİLENSİN

Bölgede 30 yılı aşkın süredir esnaflık yapan Zuhal Tokgöz ise, 800 bin TL'ye yakın bir maddi zararlarının bulunduğunu söyledi. Tokgöz, "Hacettepe ve Kolej'in altyapısının yetersizliği bizim dükkanlarımızı su ile dolduruyor. İki tepeden gelen yağış bizi mağdur ediyor. Bu bölgenin komple yeniden altyapı olarak tasarlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

ESNAF TEK BAŞINA

Bölgedeki esnafın tek başına kaldığını söyleyen Meliha Baran, "Sadece akan sular değil, kanalizasyon suları da taştı. Bizim sattığımız ürünler medikal ürünler en ufak bir bakteri hastaları etkiler. Kimse gelmedi, belediye yarım tanker su ile sokaktaki pislikleri gidere attı ve ortadan kayboldu. Acilen sokakların dezenfekte edilmesi gerekiyor" dedi.

SİGORTA YAPMIYORLAR

100 metrekare showroom ve 400 metrekare depolarındaki neredeyse tüm ürünlerin çöp olduğunu söyleyen medikal ürün satışı yapan Tolga Karakan, "Depomuza giremedik bile içerisi çamur ve logar pislikleri ile dolu. Bizim sigortamız vardı ancak çevre esnafların çoğuna bölge sel riski taşıdığı için sigorta yapmıyordu. Bölge esnafı her yıl mağdur oluyor acilen alt yapının komple değişmesi yenilenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Ali Kürşat Büyükada