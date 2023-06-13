İlk toplantı bugün: Asgari ücrette 3 ihtimal

Asgari ücrete zam geliyor. Asgari ücret maaş zamı ne kadar olacak? Temmuz döneminden itibaren uygulanacak yeni asgari ücret için TÜRK-İş, TİSK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir araya gelerek uzlaşma arayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısı öncesi hem TİSK, hem de hükümetten dikkat çeken açıklamalar geldi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ara zam için hükümete talimatını verdi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısı üzerine 13 Haziran'da bugün toplanıyor. Komisyonda işçi tarafını temsilen TÜRK-İş, işveren tarafını temsilen TİSK ile hükümet tarafını temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bulunuyor.

Her tarafda 5'er kişilik temsilci bulunuyor. Yeni asgari ücret belirlenirken oy çokluğu yeterli oluyor. Hükümet yetkilileri burada hakem rolünde bulunuyor.

Komisyonun saat 14:00'de bir araya gelmesi ve toplantının yaklaşık 2-3 saat sürmesi bekleniyor. İşçi tarafı burada talebini iletecekken, işveren tarafıda ellerindeki verileri paylaşacak. Çalışma Bakanlığı'da Mart ayından beri yaptığı saha çalışmalarını aktaracak.

İŞTE MİLYONLARIN MERAK ETTİĞİ ASGARİ ÜCRET BELİRLEME TABLOSU

Yeni asgari ücret için 500 dolarlık (1 dolar=23,30 TL) yani 11.650 TL alım gücü işçi tarafının masaya getireceği önemli bir eşik olarak dikkat çekiyor.

Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 15,26 oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının da yüzde 18-20 bandında olması bekleniyor. Buna refah payı da eklenmesi bekleniyor.

Bakanlığın 3 aydır gerçekleştirdiği saha çalışmaları neticesinde ortaya çıkan anket çalışmaları masada olacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Tüm veriler beraber değerlendirildiğinde asgari ücretin yüzde 30-35 bandında bir artışla net 11 bin-12 bin TL bandı arasında bir rakamla belirlenmesi ortaya çıktı.

MASADAKİ 3 FORMÜL

Asgari ücret için refah payı dahil masada 3 formül bulunuyor.

1- Yüzde 25 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 10 bin 634 TL, brüt asgari ücret 12 bin 510 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 14 bin 699 TL olacak.

2- Yüzde 30 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt asgari ücret 13 bin 10 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 15 bin 287 TL olacak.

3- Yüzde 40 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 16 bin 463 TL olacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET İÇİNDE İŞVEREN MALİYETİ 11.759 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10.008 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8.506,80 lira olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11.759,40 lira. Bunun 10.008 lirasını brüt asgari ücret, 1.551,24 lirasını sosyal güvenlik primi, 200,16 lirasını işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında her yıl Aralık ayında toplanıyor. Bakanlık yetkililerinden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Burada oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlaması sonrası uzlaşılan rakam Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Yeni rakamın Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

BÜTÜN ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINDAKİ VERGİ DIŞI TUTAR YÜKSELECEK

Türkiye'de 7 milyon civarında asgari ücretli çalışan bulunuyor. Asgari ücret artışları tüm çalışanların gelirlerini dolaylı yoldan da etkiliyor.

Asgari ücretin artmasıyla birlikte, bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak. Daha açık ifadeyle maaşını asgari ücretten yüksek alanların da hem maaşları yükselecek hem de brüt maaşları üzerindeki vergi dışı kalan tutarın artmasıyla kazanç artacak.

VERGİ DİLİMLERİ YENİDEN DÜZENLENECEK VE TÜM ÇALIŞANLARIN GELİRİ ARTACAK

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılamasının yanında çalışanların maaşlarına vergi ayarı yapılarak alım gücünün artırılması hedeflenecek. Yeni düzenleme ile beraber ücretler üzerindeki vergiler yeniden belirlenerek çalışanların gelirlerini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Bu düzenlemeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRETE ZAM İLE ÖDEMELER ARTACAK

Temmuz 2023'te sosyal güvenlik, çalışma yaşamındaki birçok parametre yeni asgari ücrete göre belirlenecek. Yeni asgari ücret ile beraber şu tutarlar da artacak:

Sosyal güvenlik sisteminde prime esas kazanç alt, üst seviyeler

İdari para cezaları,

İşsizlik sigortasından ödenen en yüksek aylık,

Gelir testi sınırı,

65 yaş aylığı için gelir kriteri,

Gündelikçi için ödenen prim,

Bireysel emeklilik devlet katkısı tutarları da yeniden hesaplanacak.

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