Meteorolojiden 32 kent için 'sarı kodlu' uyarı

Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi
Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın!
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Rekabet Kurumu, sahibinden.com'un savunmasını alacak
Rekabet Kurumu, sahibinden.com'un savunmasını alacak
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açmaya hazırız
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açmaya hazırız
2022'de Türkiye'ye taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu
2022'de Türkiye'ye taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu
İzmir BB'nin konut projesinde 'imalat hatası' tespit edildi, Bakanlık inceleme başlattı
İzmir BB'nin konut projesinde 'imalat hatası' tespit edildi, Bakanlık inceleme başlattı
Bakanlıktan sosyal medyada yer alan afişlere ilişkin açıklama
Bakanlıktan sosyal medyada yer alan afişlere ilişkin açıklama
Altının gram fiyatı 1.500 TL'ye gidiyor
Altının gram fiyatı 1.500 TL'ye gidiyor
Bakan Yerlikaya paylaştı: 47 ilde 'Paravan' operasyonunda 237 gözaltı
Bakan Yerlikaya paylaştı: 47 ilde 'Paravan' operasyonunda 237 gözaltı
Aldatıcı fiyat etiketlerine geçit verilmiyor: 5 ayda 11 milyon ceza
Aldatıcı fiyat etiketlerine geçit verilmiyor: 5 ayda 11 milyon ceza
'MİT' yalanıyla profesörü dolandırdılar: WhatsApp'ın hep açık kalacak
'MİT' yalanıyla profesörü dolandırdılar: WhatsApp'ın hep açık kalacak
Devran tersine döndü: Kötü kiracı evin fiyatını düşürdü
Devran tersine döndü: Kötü kiracı evin fiyatını düşürdü
YKS puanını yükseltmek için son taktikler
YKS puanını yükseltmek için son taktikler
İklim değil altyapı krizi! Başkent aşırı yağışların pençesinde
İklim değil altyapı krizi! Başkent aşırı yağışların pençesinde
Adana'da hayvana yönelik şiddetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Adana'da hayvana yönelik şiddetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Kilis'te rüşvet operasyonunda 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Kilis'te rüşvet operasyonunda 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Yargıtay Başsavcılığı, HDP'nin hazine yardımına bloke konulmasını istedi
Yargıtay Başsavcılığı, HDP'nin hazine yardımına bloke konulmasını istedi
Ekonomi eski Bakanı Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
Ekonomi eski Bakanı Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
'Müzakere masasına dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir'
'Müzakere masasına dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir'
YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında
YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında
Vali Gül, sosyal medyada paylaşılan 'kumanya' görüntülerini yalanladı
Vali Gül, sosyal medyada paylaşılan 'kumanya' görüntülerini yalanladı
Asgari Ücrete yüzde 30 zam yapılacak iddiası
Asgari Ücrete yüzde 30 zam yapılacak iddiası
AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuru en büyük kazanç
AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuru en büyük kazanç
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
SMA fırsatçılığı! 17 araç, 2 arsa ve 1 adet daireye el konuldu
SMA fırsatçılığı! 17 araç, 2 arsa ve 1 adet daireye el konuldu
TİSK Başkanı Akkol'dan 'asgari ücrete ara zam' açıklaması
TİSK Başkanı Akkol'dan 'asgari ücrete ara zam' açıklaması
Komisyon, ara zam için ilk toplantısını yarın yapacak
Komisyon, ara zam için ilk toplantısını yarın yapacak
Türkiye'nin en rekabetçi illeri
Türkiye'nin en rekabetçi illeri
Bakan Tekin: Her ay öğretmenlerle buluşma günü yapalım istiyorum
Bakan Tekin: Her ay öğretmenlerle buluşma günü yapalım istiyorum
6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteorolojiden 32 kent için 'sarı kodlu' uyarı

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 07:57, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 07:52
Yazdır
Meteorolojiden 32 kent için 'sarı kodlu' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın doğusu, Kütahya'nın güneyi), Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber