2 ilde tefeci ve dolandırıcılara şafak operasyonu: 13 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para verip kendilerine haksız kazanç sağlayarak tefecilik yapan ve dolandıran şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda Mersin'de 10, Tarsus'ta 2 ve Diyarbakır'da bir şüpheli belirlendi. Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, şafak vakti tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Özel Harekat ve dron desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, kapılar koçbaşlarıyla tek tek kırılarak girildi. Operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, sokaklara giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.