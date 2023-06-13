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Samsun'u sel vurdu: 4 ilçede okullar tatil edildi

Samsun'da gece saatlerinde etkili olan aşırı yağış sonrası sel ve taşkınlar oluştu. Dereler taştı, cadde ve yollar göle döndü, kaldırımlar çöktü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerindeki tüm okullarda, Tekkeköy ilçesinde de bugün taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 08:52, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 10:29
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Samsun'da gece saatlerinde etkili olan aşırı yağış sonrası sel ve taşkınlar oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Şiddetli yağış nedeniyle Samsun-Ankara kara yolu Otogar mevkisinde taşkından dolayı bazı araçlar yolda kaldı.

Canik Belediyeevleri Mahallesi çevre yolunda sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde Ordu istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı, bazı araçlar yolda kaldı, heyelan meydana geldi.

Yağış nedeniyle oluşan taşkın nedeniyle Gülsan Sanayi Sitesi'nde pek çok iş yerini su bastı, sokaklar suyla doldu. Bazı vatandaşlar, su ile dolu sokakta bot kullandı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla sel suyunu iş yerlerinden tahliye etmeye çalışıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait iş makineleri ve personel ise tıkanan rögar kapaklarını açarak biriken suları tahliye ediyor.

Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 133. Sokak'ta iki apartman arasındaki istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle yıkıldı. Duvarın altında kalan park halindeki 3 araçta büyük hasar meydana geldi.

Bölgedeki apartmanların zemin katlarında ve yollarda su baskınları yaşandı.

Samsun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinden gelen 19 ihbara ekiplerin ivedilikle yönlendirildiği belirtilerek, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile ilgili kamu kurumlarının sahada tüm imkanlarıyla çalışmalarına devam ettiğini aktarıldı.

Ekipler, su baskınlarına karşı çalışma başlattı.

Eğitime "sağanak" engeli

Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde tüm okullarda, Tekkeköy ilçesinde ise taşımalı eğitime şiddetli yağış nedeniyle bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle Atakum, İlkadım ve Canik'te tüm okullarda eğitime 13 Haziran Salı günü ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca Tekkeköy'de ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

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