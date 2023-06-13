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Ankara merkezli 17 ilde dolandırıcılara yönelik şafak operasyonu

Ankara merkezli 17 ilde nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 80 şüpheliye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 10:18, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 10:43
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla 17 ilde faaliyet gösteren dolandırıcı çetesinin haksız kazanç sağlamak ve ticari unvana duyulan güveni kullanmak için 37 paravan şirket kurdukları tespit edildi.

Şüphelilerin, herhangi bir geliri olmayan veya çalışmadan hazır para kazanmak isteyen kişilerin üzerine kurulan söz konusu şirketlerin adına kesilen karşılıksız çeklerle piyasada alışveriş yaptıkları belirlendi.

Çete üyelerinin kurumsal e-ticaret siteleri üzerinden satılık araç, makine, gıda gibi malzemelerin bulunduğu tüm ilanları takibe aldıkları, satıcılara mesaj atarak ödemenin bir miktarının peşin, geri kalan kısmının ise vadeli çek olarak yapılması teklifinde bulundukları, mesaja dönüş yaparak teklifi kabul edenlerle temas kurdukları öğrenildi.

- Çeklerde "uçan kalem" kullanmışlar

Şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan karşılıksız çeklerin birçoğunu uçan kalem diye tabir edilen silinebilir kalemle yazdıkları, alım satım işlemlerinde anlaşılmazlık çıkması veya karşı tarafın çek istemediğini söylemesi durumunda uçan kalemle yazdıkları çekleri ısıtarak yazılarını sildikleri ve daha sonra tekrar kullandıkları belirlendi.

Piyasadan karşılıksız çeklerle alınan araç, makine ve malzemelerin çek vadesi içerisinde paravan şirketler arasında devrini yapan şüphelilerin böylelikle ürünlerin izini kaybederek, mağdurların dolandırıldıklarını anladıklarında hukuki süreçte şerh ve tedbir kararı aldırmalarının önüne geçmeye çalıştıkları da tespit edildi.

- 20 milyon lira haksız kazanç sağlamışlar

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu yöntemlerle dolandırılan 127 kişiden yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağlayan çete üyelerinin yakalanması için harekete geçti.

Bu kapsamda suç işlemek amacıyla kurulan örgütün faaliyetleri çerçevesinde hareket eden 80 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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