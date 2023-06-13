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Bakan Yerlikaya paylaştı: 47 ilde 'Paravan' operasyonunda 237 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 47 ilde 490 şüpheliye yönelik "Paravan" operasyonu başlatıldığını ve 237 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon sürüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 10:24, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 10:47
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Bakan Yerlikaya paylaştı: 47 ilde 'Paravan' operasyonunda 237 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, mali suç örgütlerine yönelik 6 aydır süren çalışmaların ardından düğmeye basıldı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde 490 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.

Operasyon sürüyor

237 kişinin gözaltına alındığı operasyon devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında

"Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

sözlerine de yer verdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şüphelilerin; nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, vergi usul kanununa muhalefet, sınav usulsüzlükleri, tefecilik suçlarını işlediği belirtildi.

Aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 102 adet fişek, 9 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda altın ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

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