Dolar 23,68 seviyesinden işlem görüyor

Bugün Almanya ve Avro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksi ile ABD'deki enflasyon verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini belirtti.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 103,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1,0790 seviyesinde bulunuyor.

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