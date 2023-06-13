Bahçeli'den 'maaşlara zam' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Mayısta yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine değinen Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır.

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geride kalan iki seçimde de güçlenerek çıkmıştır.

- Zalimlerin gizli ajandasına hizmetkarlık yapanlar akıntıya karşı kürek çekmiş ve sandığın dibini boylamaktan kurtulamamışlardır.

- Türk milliyetçiliğinin entelektüel sermayesini talan ve yağma peşine düşenler çil yavrusu gibi dağılmaya mahkumdur.

- Kılıçdaroğlu'nu defalarca uyardım. Güvenme dostuna zaman doldurur postuna dedim. CHP üzerinden 40'a yakın milletvekilini kapan, doğruca kendi evine gitti. CHP'nin önünden rastlantıyla geçene cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vadedildi. Bakınız birkaç gün önce Ankara'yı sel götürdü mazgallar tıkandı, araçlar sular altında kaldı. Vatandaşlarımız mağdur oldu. Her yer göle dönüştü ama CHP'li belediye başkanı meydan meydan dolaşarak asıl görevini unutmuş, şehrini yüzüstü bırakmıştır.

- Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünde 100 maddelik anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür.

- Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin emeklilerimizin memurlarımızın ve toplumun her kesiminin döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak insanca yaşayacakları ücret ve maaş seviyelerine çıkarılmalarını destekliyorum.