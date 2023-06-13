AK Parti'li Akbaşoğlu: İlk teklif memur maaşı düzenlemesi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yeni dönemin ilk yasal düzenlemelerine ilişkin DHA'ya konuştu. Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak" diye konuştu.

'YENİ ANAYASA EKİMDE'

Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları çerçevesinde ekimde yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte, öncelikli gündemlerinin yeni sivil bir anayasa olacağını da aktararak, "Bütün partilerin ortaya koyduğu sivil, demokratik, özgürlükçü, katılımcı, kuşatıcı ve kendi paradigmasını temellendirmiş ve tutarlılığını ortaya koymuş milletimizin ve devletimizin, kırmızı çizgilerini muhafaza etmek suretiyle, bu manada Türkiye'yi, 'Türkiye Yüzyılı'nın ve yepyeni bir dünyanın lokomotifi haline getirecek yeni sivil anayasanın yapılması da temel gündemimiz olacaktır. Bunu da ekim ayında açılacak yeni yasama döneminde etraflıca konuşabilme imkanını hep beraber elde etmiş olacağız" dedi.

'KİMSE BU GÖREVDEN KAÇAMAZ'

Yeni anayasa çalışmalarının yol haritasına ilişkin de Akbaşoğlu, "Öncelikli olarak usulün metodun belirlenmesi gerekmektedir. Daha önce bir tecrübe var. 2011 yılında bütün partiler bir komisyon kurmak ve üye vermek suretiyle, belirli aşamalarda bir araya gelmek suretiyle, toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmek suretiyle, TBMM'de bir komisyon kuruldu. Burada oluşan bir müktesebat var. Büyük bir birikim var. Geçmişte 82 Anayasası'nda yapılan çalışmalarda 60'a yakın maddede bütün partilerin uzlaşısı söz konusuydu. Hem geçmişte yapılan çalışmaları irdeleyip, onu da baz alıp bunun üzerinden veya partilerin yaklaşımları çerçevesinde oluşabilecek farklı bir usulle hep beraber tekrar toplumun beklentisi olan yeni bir anayasanın milletimize kazandırılması talebi ve söylemini ete kemiğe büründüreceğiz. Sivil bir anayasa, seçilmiş Meclisin teşekkülü ile oluşmalı. Hiç kimse bu görevden kaçamaz. Geniş bir uzlaşı içinde sivil anayasayı yapmakla görevlendirildik" ifadelerini kullandı.