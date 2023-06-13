Proje Okullarına Öğretmen Atamaları Nasıl Olacak?

Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi
Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın!
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Rekabet Kurumu, sahibinden.com'un savunmasını alacak
Rekabet Kurumu, sahibinden.com'un savunmasını alacak
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açmaya hazırız
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açmaya hazırız
2022'de Türkiye'ye taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu
2022'de Türkiye'ye taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu
İzmir BB'nin konut projesinde 'imalat hatası' tespit edildi, Bakanlık inceleme başlattı
İzmir BB'nin konut projesinde 'imalat hatası' tespit edildi, Bakanlık inceleme başlattı
Bakanlıktan sosyal medyada yer alan afişlere ilişkin açıklama
Bakanlıktan sosyal medyada yer alan afişlere ilişkin açıklama
Altının gram fiyatı 1.500 TL'ye gidiyor
Altının gram fiyatı 1.500 TL'ye gidiyor
Bakan Yerlikaya paylaştı: 47 ilde 'Paravan' operasyonunda 237 gözaltı
Bakan Yerlikaya paylaştı: 47 ilde 'Paravan' operasyonunda 237 gözaltı
Aldatıcı fiyat etiketlerine geçit verilmiyor: 5 ayda 11 milyon ceza
Aldatıcı fiyat etiketlerine geçit verilmiyor: 5 ayda 11 milyon ceza
'MİT' yalanıyla profesörü dolandırdılar: WhatsApp'ın hep açık kalacak
'MİT' yalanıyla profesörü dolandırdılar: WhatsApp'ın hep açık kalacak
Devran tersine döndü: Kötü kiracı evin fiyatını düşürdü
Devran tersine döndü: Kötü kiracı evin fiyatını düşürdü
YKS puanını yükseltmek için son taktikler
YKS puanını yükseltmek için son taktikler
İklim değil altyapı krizi! Başkent aşırı yağışların pençesinde
İklim değil altyapı krizi! Başkent aşırı yağışların pençesinde
Adana'da hayvana yönelik şiddetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Adana'da hayvana yönelik şiddetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Kilis'te rüşvet operasyonunda 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Kilis'te rüşvet operasyonunda 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Yargıtay Başsavcılığı, HDP'nin hazine yardımına bloke konulmasını istedi
Yargıtay Başsavcılığı, HDP'nin hazine yardımına bloke konulmasını istedi
Ekonomi eski Bakanı Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
Ekonomi eski Bakanı Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
'Müzakere masasına dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir'
'Müzakere masasına dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir'
YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında
YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında
Vali Gül, sosyal medyada paylaşılan 'kumanya' görüntülerini yalanladı
Vali Gül, sosyal medyada paylaşılan 'kumanya' görüntülerini yalanladı
Asgari Ücrete yüzde 30 zam yapılacak iddiası
Asgari Ücrete yüzde 30 zam yapılacak iddiası
AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuru en büyük kazanç
AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuru en büyük kazanç
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
SMA fırsatçılığı! 17 araç, 2 arsa ve 1 adet daireye el konuldu
SMA fırsatçılığı! 17 araç, 2 arsa ve 1 adet daireye el konuldu
TİSK Başkanı Akkol'dan 'asgari ücrete ara zam' açıklaması
TİSK Başkanı Akkol'dan 'asgari ücrete ara zam' açıklaması
Komisyon, ara zam için ilk toplantısını yarın yapacak
Komisyon, ara zam için ilk toplantısını yarın yapacak
Türkiye'nin en rekabetçi illeri
Türkiye'nin en rekabetçi illeri
Bakan Tekin: Her ay öğretmenlerle buluşma günü yapalım istiyorum
Bakan Tekin: Her ay öğretmenlerle buluşma günü yapalım istiyorum
6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
Ana sayfaÖğretmen Proje Okulları

Proje Okullarına Öğretmen Atamaları Nasıl Olacak?

Öğretmen atamalarında 4 yıllık süreyi dolduranlar ve proje okulları dışında görev yapmakta olan öğretmenlerin başvurusu alınacak

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 13:53, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 13:54
Yazdır
Proje Okullarına Öğretmen Atamaları Nasıl Olacak?

MEB son yayınlanan (08.02.2023) yönetmelik gereği duyuruya çıkmıştır.

Öğretmen atamalarında 4 yıllık süreyi dolduranlar ve proje okulları dışında görev yapmakta olan öğretmenlerin başvurusu alınacak. Başvurular 16-19 Haziran tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Yönetmeliğe göre il içinden başvuru olmazsa il dışından da atama yapılabilecek.

4 yıllık süre hesabı nasıl olacak?

2016 yılından itibaren başlayan uygulamada son gelinen noktada 4 yıllık süre hesabı için;

1- Süre hesabında ders yılı sonu (bu yıl 16 Haziran esas alınıyor)

2- 2018 yılında yayımlanan yönetmelik değişikliği gereği 2018'de görev süresi sıfırlandı. Yani 2018'de proje okulunda çalışmakta olanların 4 yıllık görev süresi bu yıl doldu ve süre uzatımı için başvuru yapmaları gerekir.

3-2018'de yönetmelik değişikliği 6 Temmuz 2018'de yani ders yılından sonra yayımlandığı için 4 yıllık süreleri bu yıl (16 Haziran'da) dolmuş kabul edilecek

4- 2018'den önce o okulda çalışıyor olsa da okul 2018'den sonra proje okulu olmuşsa süre hesabı okulun proje okulu olduğu tarihte başlıyor. Bu durumda örneğin 10 yıldır çalışılan bir okul 2020 eylülde proje okulu olmuşsa öğretmenin 4 yıllık süresi 2020 eylülde başlar ve 2025'te 4 yıllık çalışmaya bağlı olarak tercih yapmak zorunda kalacaktır.

5- 4 yılını doldurup süresi uzatılmayanlar il emrine atanacaklar.

Atamalar nasıl olacak?

Atamalarda yönetmelikte yer alan şartları taşıyanlar başvuru yapabilecek.

Atamalarda kanunun verdiği yetkiye göre bakanlık yetkili. Proje okullarına yönetici görevlendirmeleri ve öğretmen atamalarında ne yazık ki bir kriter bulunmuyor. Hali hazırda sınavla öğrenci alan tüm liseler kapsama alındığı için proje okullarına yönetici görevlendirmeleri ve öğretmen atamalarında bir kriter konulması öğretmenler arasındaki memnuniyetsizliği alazaltacaktır. Süre uzatmak için başvuranlarla ilk kez başvuracaklar da aynı şekilde değerlendirilecekler.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber