Proje Okullarına Öğretmen Atamaları Nasıl Olacak?

MEB son yayınlanan (08.02.2023) yönetmelik gereği duyuruya çıkmıştır.

Öğretmen atamalarında 4 yıllık süreyi dolduranlar ve proje okulları dışında görev yapmakta olan öğretmenlerin başvurusu alınacak. Başvurular 16-19 Haziran tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Yönetmeliğe göre il içinden başvuru olmazsa il dışından da atama yapılabilecek.

4 yıllık süre hesabı nasıl olacak?

2016 yılından itibaren başlayan uygulamada son gelinen noktada 4 yıllık süre hesabı için;

1- Süre hesabında ders yılı sonu (bu yıl 16 Haziran esas alınıyor)

2- 2018 yılında yayımlanan yönetmelik değişikliği gereği 2018'de görev süresi sıfırlandı. Yani 2018'de proje okulunda çalışmakta olanların 4 yıllık görev süresi bu yıl doldu ve süre uzatımı için başvuru yapmaları gerekir.

3-2018'de yönetmelik değişikliği 6 Temmuz 2018'de yani ders yılından sonra yayımlandığı için 4 yıllık süreleri bu yıl (16 Haziran'da) dolmuş kabul edilecek

4- 2018'den önce o okulda çalışıyor olsa da okul 2018'den sonra proje okulu olmuşsa süre hesabı okulun proje okulu olduğu tarihte başlıyor. Bu durumda örneğin 10 yıldır çalışılan bir okul 2020 eylülde proje okulu olmuşsa öğretmenin 4 yıllık süresi 2020 eylülde başlar ve 2025'te 4 yıllık çalışmaya bağlı olarak tercih yapmak zorunda kalacaktır.

5- 4 yılını doldurup süresi uzatılmayanlar il emrine atanacaklar.

Atamalar nasıl olacak?

Atamalarda yönetmelikte yer alan şartları taşıyanlar başvuru yapabilecek.

Atamalarda kanunun verdiği yetkiye göre bakanlık yetkili. Proje okullarına yönetici görevlendirmeleri ve öğretmen atamalarında ne yazık ki bir kriter bulunmuyor. Hali hazırda sınavla öğrenci alan tüm liseler kapsama alındığı için proje okullarına yönetici görevlendirmeleri ve öğretmen atamalarında bir kriter konulması öğretmenler arasındaki memnuniyetsizliği alazaltacaktır. Süre uzatmak için başvuranlarla ilk kez başvuracaklar da aynı şekilde değerlendirilecekler.