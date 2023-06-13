Kılıçdaroğlu: Değişimin önünü açacağım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra ilk kez partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Sözlerime önce birkaç acı haberle başlamak isterim. İki şehidimiz var. Şehitlerimizin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri vardır.

*Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama bu vatan için canını veren herkese 85 milyon minnet duyar. İki şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.

*MKE'de de 5 işçimiz hayatını kaybetti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Bu olayın takipçisi olacağız. Hangi gerekçeyle nasıl bir facia gerçekleşti bunu da takip edeceğiz.

CAN ATALAY TEPKİSİ

*Mazbatayı aldığı tarihten itibaren bu arkadaşımız tutuklu. Biz CHP olarak nerede haksızlık hukuksuzluk varsa o haksızlığın giderilmesi için mücadele ederiz.

*Önemli olan bir milletvekilinin Anayasa'ya aykırı olarak hapishanede tutulmasıdır. TBMM'nin onurunu haysiyetini koruyacak olan bir numaralı isim Meclis Başkanı, suskun davranamaz.

*Milletvekilinin hapisten çıkıp gelip yemin etmesi gerekiyor. Keşke bu konuşmayı hiç yapmasaydık.

*Neden diyoruz CHP demokrasinin güvencesidir, insan haklarının güvencesidir diyoruz. Bizden olsun veya olmasın bir kişi haksızlığa uğruyorsa sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu yapmaya devam edeceğiz.

"KAZANAMADIK"

*Bize oy veren 25 milyon aşkın vatandaşımızla aynı duygularla sandığa gittik. Ülkemize demokrasiye getirecektik, beklediğimizi alamadık. Açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık.

"YOLUMUZ DOĞRUDUR VE YÜKÜMÜZ AĞIRDIR"

*Bir seçim dönemini geçirdik. Elbette oturup değerlendireceğiz. Her değerlendirmenin kendine göre artıları, eskileri olacaktır. Güzel bir atasözümüz var; "Yolu doğru olanın, yükü ağır olur" Yolumuz doğrudur ve yükümüz ağırdır. Biz 85 milyonun yükünü çeken bir partiyiz.

*Eleştirilerin tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da önyargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir.

*Biz her zaman ve her yerde haksızlığa uğrayanların yanında olduk. Düşüncesini ifade etmek isterken şiddet görenlerin yanında olduk. Aklını kullananların, fakirin yanında olduk. Kendisini kimsesiz hissedenlerin yanında olduk.

*Kimsenin yaşam tarzından ötürü eleştirilmediği güzel bir Türkiye inşa edecektik. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz, inançla kararlılıkla yola devam edeceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi gerçek anlamda getirmek için yolumuza devam edeceğiz.

* Yalan siyasetin karşısında hakikatin yanında oldular. Her türlü iftiarının karşısında gerçeğin yanında oldular. Yeni kazanacağımız gençlerle kadınlarla 25 milyonu 30 milyon yapmakla demokratik yollarla benim boynumun borcudur.

*Saraya seslenmek isterim bu demokratların iradesini asla teslim alamayacaksınız. Biz değişeceğiz, yenileceğiz ve güçleneceğiz memleketin bu yalan siyasetine olmasına asla izin vermeyeceğiz.

*Sevgili yurttaşlarımız biz hiçbir vatandaşımıza kızgın ve küskün değiliz. Bahane üretmiyoruz. Benim için T.C. vatandaşının başımın üstünde yeri vardır.

*Tercihleri kararı ne olursa olsun hepimiz aynı ülkenin vatandaşlarıyız. Bizi montajlarla karamalarla aramıza nifak sokmaya çalıştılar.

*Terör örgütleriyle bizi bir arada gösterdiler. Devleti beşli çetelere soyduranlar, dokunulmazlık dosyalarıyla bizi tehdit eder oldular. Biz Kuva-yi Milliye geleneğinden geliyoruz. Hiçbir zalime diz çökmedik çökmeyeceğiz.

"GEMİYİ SAĞLAM LİMANA GÖTÜRECEĞİMİ HERKES BİLSİN"

*Omuzlarımızın üzerindeki yükün farkındayız. Kemal Kılıçdaroğlu bu mücadelede sadece bir neferdir. Ben CHP Genel Başkan olma şerefini ömür boyu taşıyacağım.

*Ben bugün partimize üye olan genç bir arkadaşımla aynı duyguyu yaşıyorum. Hiç kimse unutmasın ceplerinde idam fermanlarıyla vatan mücadelesi veren bir partiden geliyoruz.

*O nedenle dokularımız, inançlarımız gelecek hayallerimiz çok farklıdır. Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugünü ve yakın geleceğini değil uzun hedefli yapısını düşünüyorum.

*Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin.

*Ben önderimiz partimizin ve devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemalin koltuğunda oturuyorum.

*Kemal Kılıçdaroğlu bu büyük mücadelenin sadece bir neferidir. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi sağlam olarak limana götüreceğimi herkesin bilmesini isterim. CHP'nin değerlerini her zaman korudum.

*Sıradan bir üyesi olarak da her zaman korumaya devam edeceğim. Yenilenmenin ve değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Bireysel beklentilerden arınmak zorundayız. Bütün bu mücadelenin sonunda mutlaka kazanacağız.

*Göreve başladığımdan beri haram gelmemesi için, bu ideallerin kirlenmemesi için her türlü çabayı göstermeye özen gösterdim. Genel Başkan dev bir çınar yeni bir filiz olan CHP'yi ve değerlerini her zaman korudum.

*Çınarımız yeni filizler verir o bizi 100 yıldır ayakta tutuyor. CHP'yi her zaman korudum ve kolladım. Bunu sıradan bir neferi olarak devam edeceğim.

*Bir an olsun namerde boyun eğmedim. Bir kere bile haramzadelerin sofrasına oturmadım. Sarayın sofrasına diz kırmadım. Doğru ve hak bildiğimi söylemekten asla geri adım atmadım.

*Çünkü bir CHP'li olmak bunu gerektiriyordu ve ben bunu yaptım. Ben kuş uçmuş kervan geçmez yerlerde nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlattım tepki gördüm ve bunlara tepki göstermedim.

*Asla bir araya gelemez denilen kim varsa onları Halil İbrahim sofrasında buluşturdum. Biz vatan toprağını düşmanlara bırakıp kaçanlardan değiliz. Biz vatan toprağını dişiyle tırnağıyla alanlardanız.

"DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ MUTLAKA AÇACAĞIM"

*Sanatçıların kapısına dayandım. Gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu baronlarıyla mücadele ettim, beşli çeteyle mücadele ettim. Etmeye de devam edeceğim.

*Şimdi köklü bir çınarın altında yeni filizler ve yeni kadrolarıyla mücadelemize omuz veren vatandaşlarımızla devam edeceğiz.

*Bu çınarı büyüteceğiz. Bu değişimin ve yeniliğin parçası olmak istiyorum diyen bütün yoldaşlarıma sesleniyorum.

*Bireysel beklentilerden arınmak zorundayız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Gençlere seslenmek istiyorum gelin üye olun köklü mücadelemize destek olun.

*Kapımız her aydınlığa açıktır. Değişimin önünü mutlaka açacağım. Mücadelelerin sonunda kimse merak etmesin mutlaka kazanacağız.