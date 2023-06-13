Trump, 'gizli belgeler' soruşturmasında 37 suçlamayla karşı karşıya

ABD'de 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine yeniden adaylığını açıklayan eski Başkan Donald Trump, hakkındaki davalarla ülke gündemindeki yerini koruyor. Trump, hakkındaki "gizli belgeler" soruşturması kapsamında Miami'daki bir federal mahkemede bugün TSİ:22.00'da hakim karşısına çıkacak. Mahkeme binası etrafında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, güvenlik güçlerinin Trump destekçileri ve karşıtlarının gösterilerine karşı teyakkuzda olduğu belirtildi. Miami Belediye Başkanı Francis Suarez dün düzenlediği basın toplantısında, "Şehrimizde insanların düşüncelerini ifade etme hakkına sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak aynı zamanda yasalara ve düzene de inanıyoruz. Bunu biliyoruz ve yarının barışçıl geçeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Belgeler banyo, ofis ve yatak odasında bulundu

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada devlete ait yaklaşık 100 gizli belge bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a 37 ağır suçlama yöneltildi. İddianamede Trump'ın belgeleri banyo, balo salonu, kiler, ofis ve yatak odası dahil olmak üzere malikanesinin birçok odasında sakladığı belirtildi.

İddianameye göre Trump, yetkisi olmayan şahıslara ABD askeri operasyonları hakkında gizli belgeler gösterdi. Bu belgeler arasında başka bir ülkeye yönelik "saldırı planı" yer aldığı belirtilen iddianamede, 31 suçlamanın ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanmasına ilişkin olduğu kaydedildi. Diğer suçlamalar ise komplo kurmak, belgelerin geri alınmasını engelleme ve yalan beyanlarda bulunma olarak açıklandı.

İddianamenin kamuoyuna açıklanmasının ardından açıklama yapan Trump, Joe Biden yönetiminin Adalet Bakanlığı ve FBI'ı kendisini hedef alması için "silahlandırdığını" söyledi. Trump'ın söz konusu davada suçlu bulunması durumunda hapis cezası alması bekleniyor.

"Suçu kanıtlanana kadar masum sayılmalı"

Soruşturmaya liderlik eden Özel Yetkili Savcı Jack Smith Cuma günü başkent Washington'da yaptığı açıklamada, "Bu ülkede herkes için geçerli yasalarımız var. Ulusal savunma bilgilerini koruyan ve ABD'nin güvenliği için kritik öneme sahip yasaların uygulanması gerekmektedir. Bu yasaların ihlal edilmesi ülkemizi riske atabilir" dedi. Herhangi bir sanık gibi Trump'ın da suçu kanıtlanana kadar masum kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Smith, ofisinin jüri önünde hızlı bir yargılama talep edeceğini söyledi.

Yardımcısına yönelik suçlamalar

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ı Beyaz Saray'dan aldığı belgeleri iade etme taleplerini reddetmekle ve yardımcılarından belgeleri gizlemesi için yardım talep etmekle suçluyor. Eski Başkanın yardımcısı Walt Nauta'ya Trump'a yardım ettiği iddiasıyla 6 suç yöneltildi.

Dava Trump'ın adaylığına engel değil

Donald Trump, hakkında federal iddianame hazırlanan ilk eski ABD Başkanı olarak tarihe geçti. Söz konusu dava, Trump'ın gelecek yıl gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine aday olmasına bir engel teşkil etmiyor. Eski federal Savcı John Malcolm yaptığı açıklamada, Trump'ın davada hüküm giyse dahi aday olmasını engelleyecek bir yasa bulunmadığını söyledi.

ABD'de 2002 yılında eski Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Jim Traficant, yolsuzluk suçlamasıyla cezaevindeyken kongre seçimlerine aday olmuştu.